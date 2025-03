Pontón, sobre el cartel de la CIG sobre Fabiola García: «Ás mulleres, en política, hai que criticarnos polas nosas actuacións políticas e non por calquera outra consideración»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la sesión de control. Xoán A. Soler

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha advertido este miércoles que no entrará en la «campaña de bulos» que, según ella, ha urdido el PP contra su persona y contra el BNG por no haberse posicionado supuestamente sobre las críticas contra la conselleira Fabiola García incluidas en un cartel elaborado por la sección de Administración Autonómica la CIG (el brazo sindical del nacionalismo gallego). A preguntas de los medios y sin citar expresamente al sindicato, Pontón ha arremetido con dureza contra la formación de Alfonso Rueda, que llevará al pleno de O Hórreo de la semana que viene una proposición no de ley sobre este asunto: «O que está claro é que o Partido Popular non quere entender o que xa dixen, entre outras cousas, porque lle importan un bledo os dereitos das mulleres, ese é o problema de fondo», dijo la líder nacionalista, quien insistó que ya hizo referencia a este asunto al inicio de la polémica. «Eu entendo que ás mulleres en política, igual que aos homes, hai que criticarnos polas nosas actuacións no marco político e calquera outra crítica creo que está fóra de todo lugar porque, como xa dixen e volvo repetilo -aínda que dá igual porque o Partido Popular non quere entender-, ás mulleres en política hai que criticarnos polas nosas actuacións políticas e non por calquera outra consideración», reiteró.

El PP lleva el cartel de la CIG sobre Fabiola García al Parlamento para que el BNG se posicione M. Varela

En claro desacuerdo con el contenido del cartel -en el que se frivoliza sobre la imagen de la conselleira como una mujer sentada en un sofá pendiente de las rebajas e indiferente al problema de las residencias- y sin referirse a la organización sindical nacionalista, Pontón aseguró: «A min, nunca ninguén me vai ver criticando a unha muller polo que fai na súa vida privada ou por como viste», subrayó, para advertir después de que no le va a aceptar al PP lecciones de feminismo. La portavoz del Bloque sostuvo que con esta «campaña de bulos» lo que demuestra el PP es que «lle importan un bledo os dereitos das mulleres» y que vive obsesionado con el BNG y su portavoz nacional. «Son as súas obsesións, non as miñas».

La líder nacionalista consideró sorprendente que el PP gallego, en vez de hacer propuestas en positivo para las mujeres con motivo del 8M, se dedique a montar una campaña para cuestionar el compromiso del nacionalismo gallego con la causa feminista. Bajo el lema Nin medo, nin vergoña, el Bloque presentó este miércoles la campaña que desarrollará con motivo del 8M reivindicando el feminismo combativo y rebelde para hacer frente a la ola «reaccionaria, machista e neofascista» que, según el BNG, está emergiendo en la actualidad.