O Parlamento de Galicia recoñece a Real Academia Galega de Belas Artes, Afundación e Ramón Villares coa súa Medalla de 2025

Foto de archivo de un pleno del Parlamento de Galicia PACO RODRÍGUEZ

A Mesa do Parlamento de Galicia acordou conceder a Medalla do Parlamento de Galicia 2025 á Real Academia Galega de Belas Artes, a Afundación-Obra Social Abanca e ao historiador Ramón Villares, en recoñecemento á súa «contribución á conservación e divulgación do patrimonio artístico e cultural» da Cámara galega.

A Real Academia Galega de Belas Artes, asociada ao Instituto de España, é unha corporación oficial con funcións consultivas e asesoras. Desde 2018, vén colaborando co Parlamento na investigación e conservación da colección artística da institución, indica o comunicado remitido pola Cámara galega. Afundación-Obra Social Abanca «comparte co lexislativo galego o obxectivo de difundir a arte e a cultura», unha colaboración que se materializou na organización de exposicións, o intercambio de pezas e a realización de estudos sobre os fondos artísticos de ambas entidades.

O historiador Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela e expresidente do Consello da Cultura Galega, tamén será distinguido pola súa implicación en iniciativas de divulgación da historia de Galicia. Entre elas, a comisaría da exposición O poder da palabra, organizada no marco do 40 aniversario do Parlamento, e a realización de estudos como Os tempos son chegados. Balance da Galicia autonómica ou a Edición crítica de Sempre en Galiza, de Castelao.

A Medalla do Parlamento de Galicia entregarase este ano o 5 de abril, coincidindo co aniversario da promulgación do Estatuto de Autonomía. Esta data adiántase un día respecto ao habitual, por cadrar o 6 de abril en domingo. O ano pasado, igual que no 2020, a medalla non foi concedida debido á disolución do Parlamento e á coincidencia co inicio da nova lexislatura.

Desde a súa primeira edición, a Cámara recoñeceu con esta distinción a diversas entidades e figuras destacadas. Entre os premiados en anos anteriores figuran os expresidentes do Parlamento (2016), a Comisión dos 16 (os autores do anteproxecto de Estatuto de Autonomía de Galicia, no 2017), Cáritas, COGAMI e Aldeas Infantiles SOS (2018) e a emigración galega (2019). Máis recentemente, galardoáronse as fundacións da Xeración Nós (2021), as institucións estatutarias (2022) e a cooperación transfronteiriza con Portugal (2023).