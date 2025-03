Todos los entroidos de Galicia son ya bien de interés cultural inmaterial

El xoves de comadres marca el inicio de los días grandes del entroido. Santi M. Amil

El conjunto del entroido galego, con todas sus variantes locales, fue declarado hoy Bien de Interés Cultural inmaterial de Galicia por el Consello de la Xunta.

1/10 O lume é un protagonista máis da baixada da Marela. ALEJANDRO CAMBA 2/10 Un momento da baixada da Marela. ALEJANDRO CAMBA 3/10 Os fachós alumean a noite en Maceda. ALEJANDRO CAMBA 4/10 Entre os felos había xente de todas as idades. ALEJANDRO CAMBA 5/10 Os felos percorreron a serra desde a mañá á noite. ALEJANDRO CAMBA 6/10 A néboa acompañou aos felos no seu percorrido pola serra de Maceda. ALEJANDRO CAMBA 7/10 Os felos percorreron a serra desde a mañá á noite. ALEJANDRO CAMBA 8/10 Os felos percorreron a serra desde a mañá á noite. ALEJANDRO CAMBA 9/10 Os felos percorreron a serra desde a mañá á noite. ALEJANDRO CAMBA 10/10 Un momento da baixada da Marela en Maceda. ALEJANDRO CAMBA Os felos percorren a serra nun día que remata coa baixada da Marela Alejandro Camba

El decreto, explicó Alfonso Rueda, obedece a la «incalculable importancia» desde el punto de vista histórico, etnográfico y cultural del carnaval, cuyo valor como «patrimonio» de la comunidad consideró fuera de duda.

El presidente de la Xunta recordó la amplia tradición que tiene el carnaval en «boa parte de Galicia», ya que 191, el 61 %, de los 13 concellos escogen un día de estas fechas como festivo local. Esa extensión también explica la decisión de proteger el conjunto del carnaval, aunque parte de las fiestas ya contaban con esa distinción como las de Santiago de Arriba (Chantada), Salcedo (A Pobra do Brollón) y Esgos, declarados BIC en el 2018. Sin olvidar que el entroido de Xinzo de Limia ya era fiesta de interés turístico internacional; el de Verín, de interés nacional, y que otros nueve —Cobres, Laza, Viana do Bolo, el Folión de Manzaneda, los Xenerais da Ulla, Maceda, Vilariño de Conso, Foz y el Enterro da Sardiña de Marín— son fiesta de interés turístico de Galicia.

1/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 2/33 Desfile de comparsas en Verín Santi M. Amil 3/33 Desfile de comparsas en Verín Santi M. Amil 4/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 5/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 6/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 7/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 8/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 9/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 10/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 11/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 12/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 13/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 14/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 15/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 16/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 17/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 18/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 19/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 20/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 21/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 22/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 23/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 24/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 25/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 26/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 27/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 28/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 29/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 30/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 31/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 32/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil 33/33 Desfile de comparsas e cigarróns en Verín Santi M. Amil Verín o da todo no seu desfile de entroido Santi M. Amil

La decisión del Gobierno autonómico culmina el proceso iniciado en el 2024, después de que el Museo do Pobo Galego y el Consello da Cultura Galega emitiesen informes favorables contra los que no hubo alegaciones.

La declaración incluye que la fiesta será objeto del régimen de tutela de la Lei de patrimonio cultural, lo que acarrea el mayor nivel de protección previsto.

Como consecuencia, y para preservar los festejos y su esencia a las generaciones futuras, el decreto de la Xunta incluye «garantías de salvagarda» como la creación de un repositorio con documentación, testimonios y otros registros; la incorporación de las fiestas al sistema educativo o el archivo de documentos relacionados con las mismas.

1/14 Nicolás Varela 2/14 Nicolás Varela 3/14 Nicolás Varela 4/14 Fátima Seijo 5/14 Fátima Seijo 6/14 Fátima Seijo 7/14 Fátima Seijo 8/14 9/14 Fátima Seijo 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14 El Domingo de Entroido en imágenes La Voz

La distinción se refiere además a las cinco fiestas gastronómicas de interese turístico vinculadas al entroido: la Feira do Cocido de Lalín, que tiene reconocimiento internacional, y las de exaltación de la Filloa de Lestedo, el Lacón con Grelos de Cuntis, la Androlla de Viana do Bolo y el Botelo do Barco de Valdeorras.

El carnaval se convierte así en el BIC número 784 declarado en Galicia por la Xunta.