La reclasificación profesional del nuevo estatuto, el punto que logrado poner en contra a casi todo el personal sanitario

Protesta contra el borrador del estatuto en el hospital de Ourense el pasado mes de febrero MIGUEL VILLAR

El estatuto marco del personal estatutario de la sanidad pública data del año 2003. Muchas cosas han cambiado en el ámbito de la salud y todos los profesionales coinciden en la necesidad de revisarlo. Pero la reforma que está haciendo el ministerio que dirige Mónica García no convence, y de momento parece haber más polémicas que aplausos. La última, con rectificación de la propia ministra, cuando afirmó que en España los médicos cobran igual que un ministro. Las protestas han ido sucediéndose y aunque son los facultativos quienes muestran más indignación —hay una huelga prevista en mayo—, también los técnicos superiores en salud han convocado protestas e incluso se plantean un paro.

Pero ¿qué es lo que más indigna a los distintos colectivos? Aunque los motivos que saltaron a la opinión pública son la exclusividad que se quiere exigir a jefes de servicio y residentes tras los primeros cinco años después del mir, hay un aspecto que enfada a casi todos: la reclasificación profesional. Esta nueva clasificación es obligatoria y de hecho lleva retraso porque es consecuencia del espacio europeo de la educación superior y del marco español de cualificaciones. Hace años que desaparecieron las diplomaturas y licenciaturas por lo que a igual titulación —grado—, igual grupo —A1—, pero la realidad es que no todas las carreras tienen la misma carga horaria ni implican la misma especialización.

Jesús Arzúa: «El sueldo base del médico residente está por debajo del salario mínimo interprofesional» Elisa Álvarez

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) es la entidad que ha convocado la huelga en España pero Simega, el colectivo gallego integrado en la misma, aún no ha decidido si la respaldará. Enrique Marra-López, secretario general, lo explica: «hay diferentes sensibilidades y no hemos tomado una decisión, el planteamiento a nivel estatal ha sido muy de enfrentamiento, además, ¿protestas contra el Ministerio y haces la huelga contra el Sergas?». Eso no implica que este colectivo médico no tenga claro los fallos de la propuesta de la ministra: «Hace años teníamos un estatuto propio, no somos el ombligo del mundo pero tenemos peculiaridades, las guardias son solo nuestras», apunta.

La carga horaria es el segundo motivo: en un contexto en el que se habla de las 37 horas semanales, «se nos condena en el borrador del estatuto a 48 y pagando la hora de guardia incluso menos que una ordinaria». Marra-López también considera «escandaloso» que se quiera obligar a los mir a trabajar cinco años con exclusividad en la pública, «como el modelo cubano», y recuerda que por una simple cuestión de responsabilidad y años de formación no pueden estar en el mismo grupo profesional que otros colectivos, como la enfermería. «Nuestra titulación son seis años y otros cuatro mínimo de especialización», insiste.

Colegios médicos de Galicia

La Organización Médica Colegial ya mostró su apoyo a las concentraciones de este mes de marzo en contra del estatuto —no ha habido posicionamiento respecto a la huelga— y el presidente del Consello Galego de Colexios Médicos, Eduardo Iglesias, insiste en las singularidades de su profesión, «no pedimos un estatuto propio porque estemos encima de ningún otro colectivo, sino porque nuestro trabajo tiene una singularidad de horas, responsabilidad y formación que deben recogerse». También recuerda que es completamente anacrónico que se hable de 37 horas semanales para el resto de trabajadores y en el caso de los facultativos se marque el límite en 48.

María José Fernández, presidenta de la Asociación Galega de Medicina de Familia e Comunitaria (Agamfec), mayoritaria en Galicia, ve por el contrario cosas positivas a un borrador que elimina los turnos de 24 horas, facilita la estabilización de los trabajadores y quiere evitar que quien gestiona la pública pueda verse beneficiado en la privada. Pero coincide como el resto de los colectivos médicos en afirmar que, «no se pueden igualar las categorías de enfermería y medicina porque tenemos una carga de años de formación y una responsabilidad mucho mayor».

Los técnicos superiores sanitarios también han convocado protestas. Este mes habrá una manifestación en Madrid el día 29 y concentraciones en Galicia en las capitales de provincia el día 13. La clasificación profesional vuelve a ser la causa del conflicto, ya que se les asigna el grupo B pero sin ningún tipo de cambio retributivo. Además, España es uno de los pocos países de la UE en donde se mantiene un nivel de cualificación menor para estos profesionales. Los técnicos superiores llevan años pidiendo que se agrupe en dos grados universitarios cuatro de sus ciclos profesionales, de momento sin éxito. Los menos críticos están siendo de momento fisioterapeutas y personal de enfermería, que sí ven reconocida su categoría profesional en el grupo A1.