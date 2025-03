Sanidade impulsa la descentralización de la carrera de Medicina en las universidades de Vigo y A Coruña acordada hace diez años

Foto de archivo de los aspirantes al examen mir a las puertas de la Facultad de Medicina de la USC XOAN A. SOLER

En abril del año 2015 los rectores de las tres universidades públicas de Galicia —por aquel entonces Viaño (USC), Mato (UVigo) y Armesto (UDC)— firmaron un acuerdo histórico que ponía fin a las reivindicaciones por el grado de Medicina: la única facultad gallega seguiría siendo la de Santiago, pero la docencia clínica se descentralizaría e incluso el profesorado de Vigo y A Coruña podría impartir clases teóricas. En la práctica, durante este decenio el último curso de la titulación, sexto, se ha repartido en los distintos hospitales para optimizar recursos y reducir la presión de las prácticas sobre el Clínico de Santiago.

Hasta ahora. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, trasladó a principios de este curso a las entidades pertinentes, es decir, a la Universidade de Santiago y al decanato, un documento que abre un proceso «para avaliar as posibilidades de que parte desa formación en cuarto e quinto poida realizarse tanto na Coruña como en Vigo». Esto implicaría más que clases prácticas, ya que, como admite el rector de la USC, Antonio López, «non poderiamos ter a alumnos que vaian facer as prácticas a Coruña e teñan que vir a Santiago á teoría». Caamaño justificó ayer en un acto en Vigo esta medida por la «tensión» que puede suponer formar a tantos estudiantes en el Clínico, ya que la facultad de Medicina de Santiago es la más grande de España, «e medrando». Actualmente el centro oferta 403 plazas en primer curso.

La propuesta, borrador o documento, fue elaborada por profesores de A Coruña y Vigo y se dio a conocer tanto al rectorado de la USC como al decanato y a los directores de departamento, que de momento no han analizado ni elaborado ninguna respuesta. Caamaño insiste en que es un primer paso que todavía no se sabe «onde vai chegar», recordando que, «Galicia ten e terá unha única facultade de Medicina: a da USC». Por su parte, el rector de A Coruña —el de Vigo no ha hecho declaraciones—, Ricardo Cao, explica que el acuerdo del año 2015 ya recoge que tanto Vigo como A Coruña colaborarían con mayor intensidad en los cursos más clínicos, es decir, en cuarto, quinto y sexto, por lo que se acordó crear un grupo de trabajo, «que está traballando intensamente para facer realidade iso».

El objetivo final es según la consellería, que la formación de los titulados de Medicina sea la mejor posible. En la propuesta no se habla de plazos ni de, en caso de aplicarse, en qué proporción se repartiría la docencia.

El decano de la Facultad de Medicina, Julián Álvarez Escudero, asegura que no se ha creado el grupo de trabajo ni se ha analizado, consensuado o aprobado este documento. Es más, en el caso de que se constituya esta comisión y se ponga encima de la mesa la propuesta, «yo como decano también presentaré la mía». Quienes han sido tajantes son un grupo de más de 40 profesores de Medicina y Odontoloxía que consideran que de llevar a cabo esta descentralización, «non consensuada, a calidade da formación sufriría un grave deterioro, xa que na actualidade non existe unha estrutura docente acreditada que permita manter o nivel de excelencia acadado nos tres centros propostos». Los docentes urgen una junta de facultad, que se celebrará el jueves.