Crónica jacobea: Dos años para solucionar el eterno problema de Fisterra y Muxía

Peregrinos en el entorno del santuario de la Virxe da Barca, en Muxía ANA GARCÍA

El eterno problema tiene dos años por delante para solucionarse de manera definitiva y no debería de pasar de ahí: este y el que viene, porque el 2027 es año santo y vuelve ese programa socioeconómico-cultural que es el Xacobeo. Y ese eterno problema no es otro que saber cuánta gente llega a Fisterra y cuánta gente llega a Muxía. «Treinta mil», decía hace un par de semanas un muy activo empresario de la zona. Pues vale, pero él no los ha contado. Ni él ni nadie. Y en tiempos tecnológicos no hace falta recurrir a los cambiachaquetas Elon Musk o Mark Zuckerberg para poder calcular. Y no es cuestión baladí, porque para desarrollar políticas públicas (y privadas), el Xacobeo, los empresarios y los concellos por los que discurre ese itinerario milenario —y quizás anterior al Camino de Santiago— necesitan saber cuál es el tamaño de la población flotante a que se dirigen.

Un guiño a China

Correos no ha perdido el tiempo. A partir de abril su servicio de transporte de mochilas (Paq Mochila) estará operativo desde Roncesvalles, Irún, Oviedo, Ourense, el Camino Portugués (en territorio español, obviamente), el de Fisterra-Muxía y el Inglés solo desde Ferrol. Y este año quizás haga otro guiño a Oriente, ya que es posible que la web correspondiente esté también en chino (ya se puede leer en coreano). China es el país número 22 en compostelas entregadas en el 2024 a sus ciudadanos, con 2.557. Corea (del Sur, obviamente) ocupa el puesto 10, con 7.911.

Primavera no Camiño Inglés calienta motores

Miño. Ese es el municipio que este año, a finales de mayo, va a acoger la nueva edición de Primavera no Camiño Inglés, una iniciativa original de la Diputación coruñesa que ahora gestiona la Asociación de Concellos de esa ruta jacobea. Cada uno de los dieciocho municipios tendrá su propio estand, como es habitual, con las demostraciones gastronómicas como las citas más populares. La novedad este año radica en que no solo ocupará una jornada —siempre un sábado— sino que los días anteriores habrá diversas actividades que al menos incluyen una exposición fotográfica, una entrega de premios y una conferencia o mesa redonda.