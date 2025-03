Caballero instará al PSdeG a defender en su congreso el AVE por Cerdedo

Abel Caballero muestra en la imagen el trazado del AVE en Galicia que, dice, perjudica especialmente a Vigo

Los socialistas gallegos debatirán más de 200 enmiendas (tras unificar decenas similares) presentadas por las agrupaciones locales a la ponencia marco que marcará el rumbo del PSdeG a partir del congreso nacional del 8 y 9 de marzo. Las propuestas alimentarán el documento A Galicia do porvir, centrado en corregir las desigualdades que advierten desde el partido del puño y la rosa, elaborado a partir de la colaboración de cien personas y redactado por un equipo coordinado por el portavoz de la ejecutiva, Julio Torrado. La mayoría de las enmiendas se centran en políticas de igualdad o el refuerzo de los derechos sociales, pero especialmente en el ámbito de las infraestructuras, donde la agrupación viguesa sitúa el foco en el desarrollo de conexiones que considera claves para la ciudad gobernada por Abel Caballero.

Desde Vigo se insiste en la necesidad de un nuevo trazado de la A-52 Vigo-Madrid, destacando que es «esencial» para acortar tiempos de viaje y mejorar la seguridad, tras más de 3.000 accidentes y 15 fallecidos en los últimos 11 años. Vuelven a emplear el mismo adjetivo para que la ponencia marco sobre la que pivotarán las actuaciones del PSdeG durante los próximos años incluya la construcción de la variante del AVE por Cerdedo entre Vigo y Madrid. «Debe ser unha realidade canto antes», exhortan.

Conexión con Portugal

Los militantes vigueses coinciden con los de Pontevedra en subrayar la urgencia de la salida sur de la ciudad olívica y su conexión con Oporto mediante alta velocidad. Se incide además en extender la vía férrea hasta Lisboa. Los ourensanos también defienden reforzar las conexiones viarias con Portugal, planteando que el documento incluya la construcción de una línea de alta velocidad entre A Gudiña y Bragança para conectar el AVE con el país vecino.

El documento enviado a las agrupaciones locales ya incorpora la voluntad del PSdeG de rescatar la AP-9 y situarse «ás portas da gratuidade». En ese escenario, los socialistas de Pontevedra abogan porque se descarte la construcción íntegra de la autovía A-57, diseñada en su momento como alternativa a la autopista, y ejecutar tramos concretos en la provincia. En este ámbito de las vías de alta capacidad, la agrupación de Foz incide en completar la VAC Costa Norte entre Ferrol y San Cibrao, con especial atención a la variante de Viveiro, con la autovía A-74, y también en la transferencia de vías entre la Xunta y las diputaciones para mejorar la red viaria intercomarcal.

Las enmiendas muestran nuevos enfoques para el nuevo eje de cercanías, como que su gestión sea autonómica, o la creación de un operador ferroviario de transporte de pasajeros, dentro del marco competencial de la Xunta. También se demanda al Gobierno central un aumento de frecuencias y horarios en los servicios de media distancia.

Además, desde Vigo se invita a suprimir uno de los puntos del documento elaborado por los socialistas gallegos que alude a una mayor interconexión entre los aeropuertos gallegos, «lonxe dos localismos imperantes» que sirva para «atender as demandas de rutas existentes en cada área de Galicia». Otros puntos referidos a la movilidad incluyen una apuesta por la accesibilidad y las peatonalizaciones, en los casos de Pontevedra o Ferrol, y medidas restrictivas contra la circulación de los SUV en ciudades, por parte de Xuventudes Socialistas, que plantean a su vez la recuperación del Noitebús.

Mención a Altri

La ponencia marco evita cualquier mención concreta a empresas o proyectos industriales. Sin embargo, un reducido número de enmiendas ponen el foco en la fábrica de fibras textiles y celulosa que Altri planea construir en Palas de Rei. Así lo han trasladado las agrupaciones de Lugo y Ourense y Xuventudes. La organización juvenil y los socialistas ourensanos consideran que la factoría portuguesa «non se axusta» a la hoja de ruta y principios del partido. «Non o podemos apoiar ata que non se asegure o proxecto orixinal de 2022», advierten.

«Sen cumprirse as premisas medioambientais e criterios de sostibilidade, os proxectos industriais que se queiran instalar en Galicia non poderán ser considerados estratéxicos e non serán prioritarios», añade Lugo, que encuadra así su oposición al proyecto de Altri.

Entre los centenares de enmiendas hay aspectos entre los que se pretende ir más allá, como en la abolición de la prostitución. Varias agrupaciones, como Vigo y A Coruña, rechazan la idea de que esta práctica pueda considerarse un derecho. Hay también consenso para considerar «necesario e perentorio» tipificar en el Código Penal las conductas de «quen promoven, intermedian e contratan», tanto en España como en el extranjero, la utilización de vientres de alquiler o gestación subrogada.

Debate sobre la denominación LGTBI tras la eliminación de siglas en el federal

El congreso federal del PSOE, que desembocó en la convocatoria del resto de congresos nacionales y regionales que se están celebrando desde entonces, vivió uno de sus momentos más tensos durante el debate que acordó la eliminación de las siglas «Q+» en la denominación LGTBI. El congreso gallego apunta a un punto de desencuentro en este ámbito, ya que durante el documento se emplea solo esta designación. Los militantes de Foz y Xuventudes Socialistas proponen sustituirla por LGTBIQ+.

Varias agrupaciones, incluida la viguesa, presentan una enmienda de adición para refrendar la denominación aprobada en el congreso federal, celebrado en Sevilla el pasado otoño, «como sinal de identidade da traxectoria socialista». Rechazan así la introducción de otras iniciales «que non representan» la historia del partido, «que son indeterminadas e permiten indefinicións que non benefician os dereitos das persoas e poden dar lugar a unha gran inseguridade xurídica», continúan.