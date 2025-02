O PPdeG apoia unha proposta do PSdeG sobre o galego, coa abstención do BNG

Foto de archivo de un pleno del Parlamento de Galicia PACO RODRÍGUEZ

Aínda que a socialista Silvia Longueira torceu o xesto dende o seu escano, as verbas do deputado popular José Luis Ferro evidenciaron a vontade de acadar un pacto polo idioma por parte de PP e PSdeG: «Incidimos en que o problema está no uso do galego, por iso alédome hoxe da moción do Partido Socialista, porque vai tamén nesa liña», sinalaba este martes no Parlamento fronte a un BNG ao que observa poñendo «liñas vermellas» ao apuntar como principal responsable da caída de galegofalantes ao ensino. «Saben que entre o branco e o negro sempre está o gris, e ninguén ten a verdade absoluta», receitou.

Nese gris atopáronse populares e socialistas nunha moción presentada por estes últimos, na que contaron co apoio do grupo maioritario na Cámara galega e a abstención do BNG, para instar á Xunta a elaborar un Libro Branco da Lingua que sirva como «folla de ruta» para protexer o galego. A iniciativa tamén inclúe a presentación, antes de que finalice o actual período de sesións, do plan de traballo pormenorizado nas once comisións creadas pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para renovar o Plan de Normalización, así como a creación dun acordo social e político en cumprimento do Estatuto de Autonomía e a Carta Europea das Linguas Minoritarias.

A deputada socialista Silvia Longueira subliñou que «o Goberno galego ten a responsabilidade de resolver problemas, non de agrandalos», e acusou ao PP de reducir o galego a «un animal exótico» ou a «un traxe rexional que se saca para as festas», pero que resulta incómodo o resto dos días. Lembrou a mobilización do domingo en defensa da lingua en Santiago, que o presidente da Xunta respondeu cualificando os manifestantes de «extremistas». «Non pode ser que cada día que pasa nos rouben unha palabra do dicionario», advertiu.

O Libro Branco supón un «manual de instrucións» e «referente» para «ter a seguridade de que ese patrimonio quede protexido», indicou a parlamentaria, que pide para a súa elaboración a colaboración da Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega e colectivos que traballan en defensa da lingua galega.

O BNG abstívose na votación da moción socialista, malia coincidir na diagnose sobre a situación crítica do galego. A deputada nacionalista Mercedes Queixas pediu á Xunta que escoite «o clamor da sociedade galega» e acabe co que cualificou de «terraplanismo lingüístico». «O relato de que os nenos de familias galegofalantes saen da escola falando castelán é certo», afirmou, incidindo en que a emerxencia da lingua «é reversible» se se toman medidas contundentes.

O PPdeG votou a favor da moción do PSdeG pero rexeitou outra do BNG que propoñía triplicar o orzamento destinado ao galego e reverter a flexibilización da esixencia de coñecemento da lingua para os empregados públicos. O deputado popular José Luis Ferro defendeu que o Goberno galego xa está a adoptar medidas axeitadas e acusou os promotores da manifestación de Queremos Galego de «enganar á xente» ao afirmar que non tiña un obxectivo político. «Os galegos non compraron o discurso e non se mobilizaron», asegurou.

A Xunta iniciou este mes os traballos das once comisións para tratar de consensuar un novo Plan de Normalización Lingüística. Nesa mesa están o PSdeG e o PP, pero non así o BNG.