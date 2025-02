El PP rechaza traspasar tráfico a Galicia y acusa al BNG de pretender «expulsar» a Policía Nacional y Guardia Civil

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico durante un control Santi M. Amil

En abril del 2008, con el bipartito de PSdeG y BNG al frente de la Xunta, el Parlamento de Galicia dio luz verde, por unanimidad, a reclamar la transferencia de las competencias sobre tráfico y seguridad vial. El tema volvió a debatirse en otras tres ocasiones, después de no prosperar en Madrid. La última fue esta mañana a propuesta del Bloque con un texto «idéntico» al aprobado entonces por consenso, pero que en esta ocasión fue rechazado por la mayoría absoluta del PP, impidiendo que la iniciativa saliese adelante.

La viceportavoz y secretaria xeral popular, Paula Prado, saludó a los representantes sindicales de Guardia Civil y Policía Nacional que seguían el pleno desde la tribuna de público, y manifestó que su partido estuvo siempre a favor de asumir más competencias en tráfico «e máis planificación, ordenación, xestión e vixilancia» de las carreteras, así como las denuncias por infracciones. También por contar con más efectivos, demanda en la que, recordó, trabaja el Gobierno gallego. Pero advirtió que, en esta ocasión, el debate «é distinto».

«O BNG xa puxo sobre a mesa cales son as súas verdadeiras intencións, absolutamente partidistas», avisó la diputada, que citó el último documento aprobado por la UPG, partido hegemónico dentro del Bloque, donde se marca la «folla de ruta pola vía da presión social». «En definitiva, quemar la calle», resumió. Y dentro de esta estrategia encuadró la «orde ás tropas nacionalistas» de presentar en las instituciones iniciativas como esta, cuyo verdadero objetivo, continuó, es «expulsar á Policía Nacional e a Garda Civil de Galicia».

El nacionalista Iago Tabarés consideró que la intervención de Prado, que había mostrado una fotografía del líder abertzale Arnaldo Otegi con la diputada Montse Prado para reiterar los vínculos del Bloque con Bildu y ETA, había sido «bochornosa e indecente». Defendió que la iniciativa nacionalista sostiene que la gestión del tráfico y la seguridad viaria «sería mellor dende Galiza» por «numerosas circunstancias», ante una realidad distinta a la del resto del Estado por criterios de orografía, climatología, distribución territorial o densidad viaria.

«A asunción desta competencia fará inexcusable o xa necesario desenvolvmento do corpo de Policía en Galiza», añadió Tabarés, sobre una situación que, expresó, «non implicaría problema algún». Apeló así al resto de grupos parlamentarios a «pensar no benestar» de los gallegos e «non noutros intereses partidarios».

Desde el PSdeG, el diputado Carlos López Font lamentó el «fracaso» del PP por no ampliar el techo competencial durante los últimos 16 años y advirtió sobre las preocupantes cifras de siniestralidad en la comunidad. «O simple feito de transferencia non solucionaría todas as situacións, pero si pode formar parte de actuacións de caracter integral dende o Goberno de Galicia», argumentó el voto a favor de los socialistas. El parlamentario del grupo mixto secundó la iniciativa, que fue finalmente rechazada con el único rechazo del Partido Popular.