O PSdeG reclama a Rueda que atenda ao «clamor unánime» a favor do galego trala manifestación do domingo

XOÁN REY | EFE

A portavoz de Lingua do PSdeG, Silvia Longueira, destacou o «clamor unánime» que supuxo a multitudinaria manifestación en defensa do galego convocada por Queremos Galego en Santiago. Cualificou a protesta de «cívica e exemplar» e lamentou que o conselleiro de Cultura, José López Campos, chamase «extremistas» aos asistentes. «Extremo é o abandono do galego por parte da Xunta», afirmou.

«O galego non pode seguir sendo tratado como unha cuestión exótica, senón como a lingua que usamos na vida, na educación, na administración ou na industria», advertiu Longueira, quen esixiu ao Executivo galego que presente, antes de que rematase o período de sesións, un plan de choque con medidas concretas para deter a caída do uso do galego. Tamén reclamou un calendario detallado de traballo para as 11 comisións creadas no marco do Pacto polo Galego, asegurando que ata o momento a Xunta «non fixo absolutamente nada».

Anunciou que o PSdeG levará ao Parlamento unha moción para a creación dun Libro Branco da Lingua Galega, co obxectivo de garantir a súa protección e frear o descenso do seu uso social. Longueira defendeu esta iniciativa, durante unha rolda de prensa esta mañá, como un «manual de instrucións» que debía contar coa participación da Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega e outras entidades que traballan na defensa do idioma.

Ademais, denunciou que o PP impulsase políticas «recentralizadoras» que limitaron o uso do galego, citando a súa negativa a apoiar a oficialidade da lingua na Unión Europea ou a nova Lei do Audiovisual, que «deixou o uso do galego na CRTVG ao albur» da súa decisión.

Por todo iso, o PSdeG instou á Xunta a asumir a súa responsabilidade e a deixar de «remar en contra» do galego. Longueira concluíu que o goberno autonómico debía comprometerse coa Carta Europea das Linguas Minoritarias e cumprir coa Constitución e o Estatuto de Autonomía para garantir a normalización lingüística en Galicia.