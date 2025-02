El PSdeG aboga por dar participación en el Parlamento a los ayuntamientos en las normas que afecten a sus competencias

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. XOAN A. SOLER

El PSdeG aboga por dar participación en el Parlamento de Galicia a las entidades locales en los procesos de elaboración de las leyes que afecten directamente a sus competencias e intereses. Así lo recoge la Ponencia Marco para su XV Congreso Nacional, que los socialistas gallegos celebrarán los días 8 y 9 de marzo en Santiago de Compostela, un documento que marcará la hoja de ruta del PSdeG para los próximos cuatro años.

El PSdeG, que se refiere a los ayuntamientos como las entidades «máis pequenas» pero también las «máis resolutivas do nivel administrativo», ven necesario tomar en consideración a los consistorios como «un elemento fundamental da xestión das políticas públicas», por lo que señalan que su representación y participación en las gestiones «debe ser moito máis valorada e vinculante», recoge Europa Press.

De este modo, en el documento, el PSdeG asegura que es necesario «dar participación parlamentaria ás entidades locais nos procesos de elaboración das leis que afecten directamente ás súas competencias e intereses» para lo que aboga por «incorporar aos concellos como entidades con capacidade de exercer a iniciativa lexislativa popular en relación con aqueles asuntos da súa competencia».

Los socialistas lanzan esta propuesta en un documento en el que plasman su reclamación de una distribución justa de las competencias en un contexto en el que consideran que «o incumprimento do pacto local firmado no 2006 entre a Xunta e a Fegamp» es la «marca que define a política municipal galega na última década e media».

«De forma continuada os concellos asumen competencias que non lle corresponden, pero ás que se ven abocados para dar resposta ás necesidades máis inmediatas e próximas que constatan. Sen embargo, non contan coa financiación que lles corresponde para facelo, e esta situación produce un desequilibrio e unha enorme produción de desigualdades que redunda no acceso aos servizos para a ciudadanía», indica el PSdeG.

Recaudación de impuestos y condonación de la deuda

En el apartado de financiación autonómica, un asunto sobre el que fuentes socialistas han destacado el hecho de que no se haya registrado ninguna enmienda al texto redactado por el equipo de materializar la ponencia, los socialistas gallegos señalan que la revisión del modelo de financiación debe tener como base la atención a las «condicións singulares» de los territorios como Galicia.

En materia de hacienda pública, el PSdeG señala que «autonomía» también significa «responsabilidade» y considera que las comunidades autónomas deben participar en mayor medida en la gestión y recaudación de los impuestos que nutren sus arcas. «Solo deste nivel nos someteremos a un maior nivel de responsabilidade ante a cidadanía», indican.

Además, el PSdeG plasma por escrito en su hoja de ruta la necesidad de que Galicia aproveche las posibilidades abiertas por Gobierno de España para que las comunidades negocien la condonación de su deuda con el Estado. «As e os socialistas defendemos a negociación dunha condonación da deuda autonómica», señalan.

Salud mental y adicciones

Los socialistas gallegos abordan en su ponencia, bajo el lema A Galicia do porvir, los distintos asuntos que afectan a Galicia, divididos en seis bloques: la igualdad, un nuevo modelo económico, la sostenibilidad ante la emergencia climática, la cohesión y la reducción de las igualdades, la convivencia —con asuntos como la democracia, la cultura, la lengua y la memoria— y los derechos como garantía de equidad.

En estos, además de materializar sus líneas de acción dependencia, educación o sanidad, abordar temáticas concretas como el problema de la salud mental. En este apartado, entre las líneas de actuación piden habilitar un área de atención infanto-juvenil en cada área sanitaria, impulsar medidas decididas para limitar las posibilidades de acceso fácil al juego y exigir un mucho más control para evitar el acceso de los menores de edad que siguen accediendo a estas prácticas pese a la imposibilidad legal.

En este punto, fuentes socialistas han abogado también por incluir, a través del proceso de enmiendas, una mención explícita a las necesidad de regular el abordaje de las adicciones a las nuevas tecnologías.

Además, otro asunto que refleja el PSdeG en el texto es la no participación de las administraciones públicas en ningún tipo de promoción o ayuda a espectáculos que promuevan el sufrimiento animal, lo que implicaría el fin de las corridas de toros en Pontevedra.