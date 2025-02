Hacienda y las comunidades abordan la quita de la deuda, pero no la financiación

Última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada en julio del 2024 y presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Kiko Huesca

El Ministerio de Hacienda abordará con las comunidades autónomas en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 26 de febrero diversos asuntos clave, entre los que destacan la condonación de la deuda de las comunidades y la distribución de la recaudación del impuesto a la banca.

Sin embargo, no se tratará la reforma del sistema de financiación autonómica, un tema demandado por algunos presidentes autonómicos. De hecho, la Xunta llevará el asunto a la reunión con la ministra María Jesús Montero porque, según cita la agencia Efe, «la condonación de la deuda, que es importante para algunas comunidades autónomas, no puede ser sustitutiva de una solución de futuro». Para el Gobierno gallego, es indispensable que cualquier decisión sobre financiación y deuda se tome en foros multilaterales, como el consejo del próximo miércoles y no en «negociaciones bilaterales».

División sobre la deuda

La condonación de la deuda será el principal tema a tratar en la reunión, una propuesta del Ejecutivo que ha generado opiniones dispares entre las comunidades. Mientras la Comunidad Valenciana apoya la medida, otras, también gobernadas por el PP, como la Comunidad de Madrid, argumentan que no se puede beneficiar a territorios como Cataluña por haber gestionado mal sus ingresos. De hecho, el Gobierno madrileño ha dejado claro que en el CPFF solo se tratarán «las urgencias de los socios independentistas» del Gobierno de Pedro Sánchez, pero no los problemas de financiación de las autonomías.

Y es que el Gobierno se abrió a abordar la condonación de deuda de las comunidades tras el acuerdo con ERC que permitió la investidura de Pedro Sánchez y que incluía la condonación parcial de un 20 % de la deuda catalana con un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), es decir unos 15.000 millones de euros.

Dinero de la banca

Por otra parte, Hacienda y las comunidades también intentarán llegar a un acuerdo para la distribución de la recaudación obtenida por la banca sobre el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones, que entró en vigor en el 2023.