Xunta y Demarcación de Costas evalúan las condiciones para el traspaso de personal por las competencias sobre el litoral

Senda litoral que conecta Aguiño con Couso, en Ribeira. CARMELA QUEIJEIRO

Representantes de la Xunta y de Demarcación de Costas se reunieron este jueves para avanzar en el traspaso de los medios personales y materiales necesarios para que Galicia asuma de forma efectiva las competencias sobre el litoral traspasadas a la comunidad.

En el encuentro se evaluaron las condiciones según las que el personal de Costas pasará a formar parte de la Administración autonómica. En las conversaciones participaron la secretaria técnica da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, y la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, por parte de la Xunta, y el jefe territorial de Costas en Galicia, Carlos Gil, por parte del organismo estatal.

Ambas partes se comprometieron a colaborar para agilizar el proceso, y avanzaron en en el desarrollo del acuerdo de traspaso para que pueda hacerse efectivo cuanto antes. El objetivo de la Xunta es que todo esté listo antes del 23 de abril, fecha en la que, recuerdan, se cumple un año desde que el Tribunal Constitucional avaló la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia, que había sido recurrida por el Ejecutivo central.

Desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático apuntan que el Gobierno gallego ya ha ido dando pasos para lograrlo. Por ejemplo, con la constitución a finales del año pasado de la Comisión interdepartamental de coordinación da ordenación do litoral, que coordinará la elaboración de las Directrices de Ordenación do Litoral (DOL) y de los instrumentos que las desarrollarán. En esa línea, recuerdan que hasta el próximo 31 de marzo está abierta la consulta pública previa para recopilar sugerencias de ciudadanos, entidades y administraciones sobre la elaboración y contenido de esas directrices, que marcarán criterios para definir qué actividades humanas se pueden desarrollar y cuáles no en la franja costera gallega.