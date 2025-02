El BNG acusa al PP de externalizar los informes del estudio de impacto ambiental de Altri «porque na Xunta non ten quen llos asine»

BNG | EUROPAPRESS

El BNG acusó este miércoles a la Xunta de externalizar los informes del estudio de impacto ambiental del proyecto de Altri en Palas de Rei a una empresa pública como Tragsa porque «non teñen que llos asine». Así lo denunció el viceportavoz parlamentario de la formación nacionalista, Luís Bará, quien avisó de que esta decisión supone «unha irregularidade máis» en la tramitación del proyecto, acusando al Ejecutivo gallego de «bordear a prevaricación ambiental».

Bará insistió en que la Xunta cometió un «cúmulo de irregularidades» para favorecer a la multinacional portuguesa, como la modificación de leyes «a medida» y el nombramiento de altos cargos de «plena confianza» del PP en organismos clave para su tramitación. «Vostedes puxeron en Augas de Galicia nada menos que ao señor Agustín Hernández e ao señor Ignacio Maestro, dous comisarios políticos do PP», criticó, en alusión a los responsables del organismo que debían evaluar los informes ambientales del proyecto.

El diputado del Bloque recordó que su formación exigió toda la documentación relativa al proceso que llevó a seleccionar a Altri para este proyecto, pero la Xunta sigue sin entregarla. «Queremos saber por que se acabou escollendo a Altri, porque o BNG ten información de que había outros concursantes con máis madurez tecnolóxica e máis coñecemento do mercado», señaló. En este sentido, insistió en que la Sociedad Impulsa Galicia, que lideró el proceso de selección, «non foi independente da Xunta», ya que el Gobierno gallego tuvo mayoría accionarial y controló sus decisiones.

Entre tanto, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presentó en Vigo el borrador de una ley para evitar la deslocalización empresarial, con el objetivo de que las empresas que recibieran ayudas públicas tuvieran un compromiso de permanencia en Galicia. «É un disparate que esteamos financiando con diñeiro público as empresas que despois se deslocalizan», defendió la líder nacionalista, quien aseguró que la propuesta sería llevada «pronto» al Parlamento.

Según la líder nacionalista, el texto busca garantizar que las ayudas públicas tuvieran un retorno económico y social en Galicia y establecer que las empresas que deslocalicen su producción deban devolver todas las subvenciones recibidas en los últimos diez años, además de abonar un recargo del 25 % como penalización. «Os nosos recursos públicos non poden servir para facilitar a saída do noso país da actividade produtiva, do coñecemento e do emprego», enfatizó el portavoz del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas.