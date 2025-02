El PPdeG denuncia que la tramitación de la transferencia de la AP-9 ya lleva veinte prórrogas esta legislatura

Vista de la autopista AP-9 a su paso por Santiago. PACO RODRÍGUEZ

Los diputados del PPdeG en el Congreso han denunciado que las prórrogas a la tramitación de la proposición de ley para la transferencia de la AP-9 a Galicia alcanzaron ya las veinte en lo que va de legislatura y suman hasta 35 desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno de España.

Así lo han señalado después de que este martes la Mesa del Congreso acordase la prórroga número veinte en el plazo de presentación de enmiendas, pese a que en su día se pactó tramitarla por el procedimiento de urgencia.

«Unha vez máis acredítase o boicot do Goberno de Sánchez, coa conivencia do PSOE galego, impedindo que unha iniciativa avalada pola unanimidade do Parlamento de Galicia poida pasar a Comisión para ser debatida na ponencia», ha lamentado el diputado gallego y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso, Celso Delgado.

Delgado también ha resaltado que no entiende como «o BNG apoia constantemente a este Goberno».

Según indica el PP en un comunicado, mientras esto ocurre, «outras comunidades autónomas, en cambio, están a recibir un trato diferenciado e moito máis beneficioso» por parte del Ejecutivo central. Como ejemplo ponen el reciente acuerdo para prorrogar durante un año la gratuidad de la AP-7 en Alicante y los trabajos para liberarla definitivamente de peaje, mientras que el Gobierno no accede a eliminar el pago del tramo Vigo-O Porriño de la AP-9.