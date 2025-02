Desde el lunes los pacientes podrán ir a la farmacia a renovar recetas de medicamentos no demorables

La medida arrancará el lunes, en la foto de archivo una farmacia de A Coruña ANGEL MANSO

En el año 2024 los médicos de familia de atención primaria realizaron tres millones de consultas para renovar recetas. De ellas, más de un 10 %, 315.000, fueron forzadas, es decir, consultas no programadas que hubo que implementar de forma urgente porque el paciente necesitaba ese medicamento.

Este martes los cuatro colegios farmacéuticos de Galicia y la Consellería de Sanidade han firmado un acuerdo, que califican de «pionero y excepcional», para que los usuarios que se vean en esa situación puedan acudir a la botica más cercana y renovar su medicación sin aguardar por la cita de primaria, y sin saturar por otro lado este nivel asistencial.

El acuerdo solo afecta a medicamentos no demorables, es decir, fármacos cuya suspensión en el tratamiento conlleva un alto riesgo de salud. En principio el listado abarca cinco grupos: medicación para la terapia antidiabética (insulina); anticonvulsionantes y antiepilépticos solo para el tratamiento de la epilepsia (24 principios activos entre los que se incluyen carbamazepina, ácido volpreico, fenobarbital o zonisamida); terapia antipsicótica en enfermedad mental y demencia (incluyendo antipsicóticos típicos y atípicos); terapia inmunosupresora del paciente trasplantado; y, finalmente, terapia cardiovascular, en este caso con varios grupos de fármacos como metabloqueantes, nitratos o anticoagulantes de acción directa y heparinas. En todos estos compuestos una suspensión brusca de la medicación acarrea graves riesgos para el paciente. El Sergas comprobará cómo funciona el programa y en función de los resultados valorará ampliarlo a más tratamientos.

El sistema comenzará a funcionar el próximo lunes, 24 de febrero. El paciente irá a la farmacia y el profesional de este establecimiento comprobará que el usuario no tiene medicación para las siguientes 72 horas y que el producto que solicita está dentro del listado. En ese caso se pondrá en contacto con el técnico en salud —médicos que tienen la titulación pero no la especialidad—, quien verificará estos datos antes de renovar la prescripción.

Las farmacias contarán con un número de teléfono directo que estará operativo de 9 a 21 horas de lunes a viernes, por lo que fuera de ese horario el paciente debe recurrir a las urgencias extrahospitalarias o al centro de salud si necesita de forma inminente la medicación. La Consellería de Sanidade insiste en que se trata de una vía excepcional, y de hecho se hará una labor de educación en salud con estos pacientes para que pidan cita para renovar sus recetas con previsión.

A la firma del convenio asistieron el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y los presidentes de los colegios de A Coruña, Sara Catrain; Lugo, Alejandro Sánchez; Ourense, Santiago Leyes; y Pontevedra, Beatriz García. En nombre de estos últimos habló la representante de A Coruña, quien señaló que el acuerdo trata de solucionar los problemas que tienen enfermos que necesitan su medicación, «lo que está en peligro es el enfermo por lo que estamos tratando de facilitar una herramienta para evitar que se quede sin tratamiento». Catrain también destacó los acuerdos firmados con la Consellería de Sanidade, que no hacen más que constatar el interés, «por favorecer la adherencia al tratamento».

Por su parte, Gómez Caamaño agradeció la colaboración permanente de los colegios de farmacia y recordó otros acuerdos con este colectivo, como el que permite elaborar los sistemas personalizados de dosificación o la red de farmacias centinela. El conselleiro puso el ejemplo de la insulina o los anticoagulantes como fármacos no demorables y remarcó que, «isto tamén ten repercusións indirectas no servizo de saúde porque diminúe a presión sobre as consultas de atención primaria».