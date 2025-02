El PSdeG acusa a Rueda de permanecer «ausente» durante un año «perdido»

La diputada del PSdeG Lara Méndez Lavandeira jr | EFE

La viceportavoz del PSdeG, Lara Méndez, calificó de «bochornoso» el acto con el que el PP conmemoró el primer aniversario de la victoria electoral de Alfonso Rueda. Aseguró que fue «un ano para esquecer, non para celebrar» y que los populares usaron esta celebración como «excusa para darlle un altofalante a Feijoo». Méndez acusó al PP de «manipular a través do relato a realidade galega» para intentar vender «unha Galicia idílica, cando a realidade foi que tivemos unha sanidade pública en perigo, a economía crecendo menos que no resto de España, os alugueiros disparados e a dependencia esquecida».

En su opinión, los populares «aplaudiron e festexaron un suposto éxito que só existiu nos seus discursos». También criticó la gestión de la dependencia, con «máis de 1.200 persoas con dependencia recoñecida que seguiron esperando unha prestación», esperas de «ata dous anos» y personas que «faleceron antes de recibir a axuda». Acusó a la Xunta de «apostar pola privatización das residencias» y de dejar sin opciones a quienes no podían pagar una plaza privada.

Méndez señaló que la sanidad pública «colapsou», con una Atención Primaria «desbordada», falta de profesionales y carencias en los servicios comarcales, mientras el Gobierno gallego «se negou a reforzar o sistema público» y «destinou recursos para concertos coa privada». En materia de vivienda, denunció que los alquileres «chegaron a máximos históricos» y que la vivienda pública «desapareceu».

Para la exregidora lucense, «o galego sufriu o abandono da Xunta» y «foi relegado a un papel secundario». Describió, además, «un rural que se esvaeceu, sen servizos e sen oportunidades para a mocidade», sectores estratégicos como el eólico «bloqueados» y una economía «que medrou por debaixo da media estatal».