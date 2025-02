Vende su casa familiar en Cortegada tras años sin servicios básicos: «Síntome discriminado por homosexual, voume de aquí»

Antonio Álvarez frente a su vivienda en A Encoutada MIGUEL VILLAR

Antonio Álvarez dice estar «queimado e farto» por estar viviendo «un escándalo». Hace cuatro años que regresó con su pareja a la casa familiar de Cortegada, tras la muerte de su padre, con la intención de reformarla y mudarse por temporadas. Ha sido imposible: «Non teño nin servizos básicos como agua potable». Peleó con el Concello y presentó varias reclamaciones que no tuvieron resultado. Según él, la razón es un trato discriminatorio: «Son homosexual e trátanme diferente, o alcalde fíxonos comentarios homófobos». Puso a la venta su casa para irse a vivir a Almería. El regidor del PP, Avelino de Francisco, niega totalmente una actitud o palabras discriminatorias por su parte.

La casa de Antonio se encuentra en A Encoutada. Él es militar y vivía en Madrid. Justo cuando pasó a la reserva, falleció su padre y regresó a la aldea de Cortegada para ocuparse de la vivienda heredada. Se mudó por unos meses junto a su pareja pero la casa necesitaba ponerse a punto. En primer lugar, no tiene agua potable, lo que constató a través de un análisis del Colegio de Farmacéuticos de Ourense. Compra agua para consumir o la potabiliza primero incluso para lavarse los dientes. «Fun reclamar ao Concello e dixéronme que tiña que falar coa comunidade de montes, pero é o goberno o que se ten que encargar de garantirme os servizos básicos», denuncia. Pidió por registro darse de alta en el abastecimiento y suministro de agua potable municipal pero todavía no lo tiene.

El alcalde Avelino de Francisco defiende que el suministro pertenece a dicha comunidad de montes y que esta no quieren conectarse a la traída municipal, como sí están haciendo otras parroquias, por lo que el Concello no puede hacer nada.

Por otra parte, en la finca de Antonio hay un muro que en parte está caído, lo que asegura que pone en riesgo la entrada a la propiedad en coche. Por eso solicitó hace años al Concello que reconstruyera la estructura con piedra. Explica que en el Catastro aparece como propiedad municipal: «Hai anos que me dixeron que o ían facer, pero agora negáronse porque non hai presuposto». También presentó una reclamación por registro. «Temos os orzamentos sen aprobar e agora non hai partida para ese muro, que son tres pedras nada máis, farase cando se poida, esperamos que este ano», explicó el alcalde.

Otro de los servicios que reclama es la fibra óptica. Relata que en el Concello le dijeron que si reunía 15 firmas tramitarían la solicitud. Juntó 35 y le prometieron que la conexión sería una realidad a finales del 2024: «Agora alárgase ata o 2025 e seguramente nin pase». También presentó otras reclamaciones por maleza próxima a su casa, cables de la red eléctrica en mal estado o riesgo de caída de árboles próximos a sus inmuebles. «Non houbo ningunha solución, é todo un cúmulo de problemas», lamenta.

Antonio Álvarez considera que detrás de estas trabas hay homofobia. «Eu e a miña parella fomos falar co alcalde e fixo comentarios do tipo: "cómo dan por culo", entre risas dos traballadores municipais», relata. Asegura que no fue una situación aislada sino que se produjeron más: «Sentime ferido porque saben a miña orientación sexual». La pareja afirma que notó prejuicios por parte del alcalde y de algunos vecinos, así como un trato diferente respecto a los trámites que tenían que hacer en el Concello. «Pedíannos pasos e papeis que a outros no lle piden», argumenta. «É totalmente falso», sentencia el regidor Avelino de Francisco, que recrimina al vecino no entender que ciertos trámites no se pueden hacer de un día para otro: «Pensa que é chegar e cambialo todo, pero leva o seu tempo e require partidas económicas», defiende.

Por esta situación vivida durante cuatro años, Antonio Álvarez puso la casa familiar en venta y quiere dejar atrás Cortegada. Su pareja, que es de Madrid, ya se fue de Galicia y él lo hará en cuanto pueda. Se mudarán a Almería, donde ya tienen vínculos.