Especialistas de la Policía Nacional niegan que se manipularan escuchas a Miñanco y sus colaboradores

Echar por tierra la legalidad de las grabaciones ocultas realizadas a Sito Miñanco y a parte de los acusados que formaban su organización entre el 2015 y el 2018 es el actual objetivo de una parte de las defensas para lograr la absolución de sus representados. Los audios obtenidos en grabaciones realizadas con micros ocultos resultan incriminatorias, por lo que las partes buscan su anulación alegando manipulación.

Peritos de la Policía Nacional negaron este lunes en el juicio que se manipularan las grabaciones sonoras tomadas en coches y un chalé de conversaciones de investigados por su supuesta pertenencia a la red del histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. La Audiencia Nacional celebró la jornada número 18 del juicio de la operación Mito, en el que se sientan en el banquillo 45 acusados, entre ellos Sito Miñanco, para quien la Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión por el intento de introducir en España en 2017 casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, la ocultación de más de 11 millones de euros y el blanqueo del dinero.

Los policías que comparecieron este lunes como testigos en calidad de peritos emitieron durante la investigación informes periciales de las grabaciones efectuadas a los acusados con dispositivos colocados por agentes encargados de la investigación en vehículos y en un chalé de Vilagarcía. Los agentes aseguran que el sistema utilizado garantiza que llegó al juzgado encargado de la causa la integridad de las grabaciones «sin que nadie tocara ni manipulara nada».

Por contra, especialistas que elaboraron informes periciales encargados por las defensas estiman que no se garantizó una real cadena de custodia y que los archivos sonoros han podido ser modificados. Ante esta discrepancia, el tribunal decidió comprobar directamente con el servidor policial utilizado si el contenido del material enviado por la Policía Nacional en formato deuvedé al juzgado que instruyó la causa, recoge fielmente las grabaciones efectuadas.

En un momento en el que los interrogatorios a los peritos se alargaban, el presidente de la sala, Félix Alfonso Guevara, interrumpió para recordar que el único objeto de esta prueba pericial es determinar si los audios fueron manipulados, y añadió: «¿Qué creen que me voy a jubilar aquí? Sí, me voy a jubilar aquí, pero no con esto». Seguidamente, Guevara expulsó a los acusados por no guardar silencio y hacer comentarios durante el interrogatorio a uno de los peritos policiales.

Por último, el magistrado advirtió a las defensas: «Llevamos toda la mañana simplemente diciendo que sospechamos de la Policía Nacional». La sala ya había suspendido el pasado 28 de enero el juicio sine die ante la imposibilidad de uno de los acusados, Santiago O.M., a comparecer por problemas de salud. Finalmente la vista se reanudó este lunes al permitir el tribunal que Santiago O.M., para quien la Fiscalía pide cinco años de prisión por supuesto delito de blanqueo de capitales, pueda declarar por videoconferencia.