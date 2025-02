Rueda reclamará la transferencia de la homologación de títulos de sistemas de educación superior

Lavandeira Jr | EFE

Primero fue la reclamación de la competencia en gestión del litoral, que está pendiente de llevarse a cabo; después la meteorología, que ya está solicitada; la AP-9, que está en tramitación en el Congreso, y pronto la Xunta pedirá también la transferencia de la competencia de homologación de títulos de sistemas de educación superior extranjeros para «poder tramitar todo o que ten que ver cos permisos laborais» de migrantes. Al menos eso es lo que avanzó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una entrevista en la que asegura que uno de los objetivos de su legislatura será «avanzar nas transferencias competenciais».

Reclamar esa cuarta competencia implica «todo o que ten que ver con, por exemplo, coas competencias por arraigo, a xente que vén aquí atopa un traballo e con iso pode regularizar a súa vida. Creo que é moi importante poder facelo dende aquí. Iso é algo que queremos reclamar tamén», afirmó. En todo caso, dijo que reclamar competencias al Estado no es una cuestión de conseguir un mayor número, como cree que pretenden los nacionalistas, sino que hay que pedir aquellas que sean «útiles».

El titular de la Xunta también habló de financiación autonómica. Dijo que el Gobierno busca que las comunidades del PP se enfrenten sobre esta cuestión para decir así que no es posible hablar de un nuevo modelo, pero asegura que no lo va a conseguir: «Discutiremos, pero non nos enfrontaremos», garantizó, al tiempo que insistió en que la condonación de la deuda «non lle interesa a Galicia» y cree que tampoco «á maioría de comunidades autónomas».

Sobre el nuevo reparto acordado por el Gobierno con Canarias de menores migrantes, ha dicho que la Xunta «non sabe nada», pero si implica que algunas comunidades queden excluidas de recibir a estas personas «non o imos admitir», advirtió, porque de ser así «a igualdade entre territorios, que está bastante deteriorada, saltaría polos aires». Además, constató que todas las plazas para acoger menores que existen en Galicia «están ocupadas», y aunque no se niega a acoger a más, necesita saber también «cantos virán, en que condicións e como se financiarán» y que no sea «un aluvión de repente» como el de los migrantes adultos.

También habló Rueda sobre la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, de votar a favor del nuevo decreto ómnibus tras oponerse al anterior. Aseguró que todos los responsables autonómicos estuvieron «de acordo en que Feijoo fixo o que tiña que facer» y negó que se hubiese producido un «cambio de postura» en el partido. Lo que ocurre es, como matizó, que ahora se trata de un «decreto diferente» que «non ten nada que ver co inicial».