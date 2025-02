La Xunta llevará una agenda llena de asuntos pendientes al primer encuentro con la nueva ministra de Transición Ecológica

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, entrega la cartera del ministerio a Sara Aagesen, hasta ahora secretaria de Estado de Energía. A. PÉREZ MECA / EUROPAPRESS

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, presidirá el próximo jueves su primera conferencia sectorial con los responsables de las comunidades. Aagesen sustituyó en noviembre a Teresa Ribera en ese puesto y en la vicepresidencia tercera del Gobierno. Heredó con ellos numerosos asuntos pendientes con la Xunta de Galicia, desde el conflicto por la protección del lobo a la transferencia de la gestión del litoral, que sigue sin materializarse, o las medidas para mejorar el tratamiento de residuos, que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, espera tratar durante el encuentro.

Además de responsabilidades y temas, la nueva ministra, que antes era secretaria de Estado de Energía, recibió de Teresa Ribera una relación tensa con la Xunta, y esa situación se mantiene.

En diciembre, Vázquez le envió una carta felicitándola por su nombramiento y ofreciéndole la cooperación de la consellería. En la misiva le solicitaba además una reunión, en la fecha que conviniese, para analizar la situación del lobo en Galicia, ya que los ataques al ganado desde el 2021 han crecido un 72 %.

La carta no tuvo contestación. Además, este mismo mes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, envió una carta a la consellería reprochando a la Xunta el incumplimiento de objetivos en materia de gestión de residuos, y anunciando que tendría que hacer frente a una sanción de la UE. Vázquez respondió con otra carta en la que negaba las malas cifras de Galicia y reprochaba al ministerio que podrían ser incluso mejores de no haber impuesto sistemas que «han resultado no funcionar» hasta el punto de que ahora «no son reconocidos por la normativa nacional y europea».

Este año el ministerio ya convocó una vez el pleno de la conferencia sectorial, pero lo hizo por el procedimiento escrito. Ese formato evita el contacto directo entre los responsables estatales y autonómicos, al contrario que las conferencias presenciales o telemáticas, lo que limita los temas a debatir. La conferencia del próximo jueves, señalan fuentes de la Xunta, se planteó también de esa forma. Pero la semana pasada hicieron alegaciones y este martes fue convocada de forma presencial, lo que permitirá tratar asuntos a mayores de los del orden del día, que incluye las estrategias de conservación del urogallo, el quebrantahuesos y las pardelas, información sobre el Perte de Economía Circular y la gestión de subvenciones para las áreas de influencia económica de los parques naturales, entre otros asuntos.