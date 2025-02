Los deberes que le pondrá Besteiro al Gobierno de Pedro Sánchez, y no es solo la AP-9

Pedro Sánchez y José Ramón Gómez Besteiro, este mediodía en la clausura de la convención socialista. César Quian

Al inicio de la etapa que acababa de abrir Valentín González Formoso al frente del PSdeG, en el 2021, una de las primeras consignas fue trazar una línea autónoma (pero «leal») respecto a Madrid, independientemente de quién estuviese en el Gobierno. Cuatro años después, sigue el mismo inquilino en la Moncloa, que además es uno de los grandes valedores del actual secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro. Una proximidad que, a veces, se vuelve en su contra. Así se lo suele recordar el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cada dos semanas en el Parlamento, donde acusa al líder de los socialistas gallegos de plegarse a las directrices de Ferraz. «Mandadiño», le afeó.

El PSdeG trata de desmarcarse de esa presunta anuencia a cuanto se decide en Madrid a través de la ponencia que se debate ya entre las agrupaciones locales para su validación en el congreso nacional del 8 y 9 de marzo, cuando se marcará la hoja de ruta del partido. La propuesta más evidente en este sentido es la exigencia de rescatar y traspasar la AP-9 para alcanzar su plena gratuidad. La federación gallega se había mostrado prudente frente al rescate, y el PSOE, precisamente esta semana, forzó prorrogar en el Congreso la tramitación de la transferencia de la infraestructura, reclamada por unanimidad en el Parlamento. En línea con el Gobierno, demanda el incremento de las bonificaciones en los peajes de la AP-9 y AP-53, con el objetivo final de gratuidad, y aparcando la transferencia.

También demanda la implantación de una línea ferroviaria de cercanías en el eje entre A Coruña-Vigo para mejorar la movilidad entre las dos ciudades más pobladas de Galicia (ambas gobernadas por el PSdeG) y, aunque ya no se trate de una petición directa al Estado, apela a una mayor coordinación entre los tres aeropuertos gallegos para adoptar una estrategia común y evitar «os localismos imperantes».

El PSdeG plantea como líneas estratégicas un rescate de la AP-9 y una empresa totalmente pública para el sector energético rubén santamarta

Financiación singular

La delegación gallega se marchó satisfecha del congreso federal del PSOE de finales de noviembre en Sevilla, donde se materializó su propósito de que el nuevo sistema de financiación preste atención a las singularidades de cada territorio. Así lo contempla la ponencia marco, que aboga por una reforma del sistema que asegure a Galicia los recursos que le corresponden para costear los gastos derivados del envejecimiento o la dispersión geográfica de su población. No hay referencias al concepto de bilateralidad, que sí se incluyeron en el congreso federal y contra el que los socialistas de Pontevedra habían presentado enmiendas, sin éxito.

El PSdeG apuesta por una condonación de la deuda autonómica en esa negociación del nuevo sistema de financiación?, asunto que comparten con el BNG, y que tanto la Xunta como el PP rechazan de lleno. Y en un mensaje también dirigido al Gobierno gallego, el documento insta a una mayor gestión y recaudación de los impuestos estatales para ampliar la autonomía y responsabilidad fiscal.

Fondos en dependencia

Gran parte del futuro corpus político del PSdeG se centra en los ayuntamientos, denunciando su insuficiente financiación. La situación crítica en muchos concellos se debe, entre otras cosas, a la necesidad de sufragar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), algo que enfrenta a la Xunta y al Gobierno central. «Demandaremos á Administración estatal que cumpra coa súa parte, co obxectivo de sufragar anualmente o custo efectivo íntegro do SAF entre as dúas administracións, liberando os concellos», establece el texto.

En cuanto a las políticas de vivienda, apela a la coordinación entre Administraciones para mejorar el acceso. Recuerda que el Estado dispone de recursos, como las propiedades de la Sareb o herramientas fiscales para paliar el problema habitacional, si bien señala a la Xunta como principal actor para implementar medidas.

En materia de igualdad reclama actualizar el Pacto de Estado contra la violencia de género e impulsar la puesta en marcha de cinco nuevos juzgados exclusivos para este ámbito. Este es uno de los puntos incluidos en el acuerdo de investidura que firmaron BNG y PSOE para hacer presidente a Pedro Sánchez.

Hay otros cuatro que coinciden, pero las diferencias con los nacionalistas son evidentes en las más de 180 páginas de ponencia. No hay menciones a un cambio del modelo territorial o a la reforma del Estatuto. En cambio, sí una decidida apuesta por la eólica marítima, contra la que se manifiesta el Bloque sin cortapisas.