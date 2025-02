Política Social convalidará la discapacidad a otros mil dependientes en próximos días

Fabiola García es la responsable de la Consellería de Política Social, titular del centro. Sandra Alonso

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha anunciado hoy martes que en «vindeiros días» mil dependientes recibirán en sus domicilios el reconocimiento de su situación de discapacidad.

García recordó que en enero esa política de convalidación ya benefició a 5.000 personas, que recibieron de forma automática esa acreditación por ser dependientes.

El sistema de convalidación, explicó, funciona de la siguiente forma: «A todas as persoas en Galicia que teñen un grado un, e tiñan solicitada a discapacidade, automáticamente lle concedemos o seu grado de discapacidade do 33 %. A todas as persoas que tiñan un grado dous de dependencia recoñecida, e tiñan solicitada a discapacidade, por convalidación lle recoñecemos a un 65 %. E a todas as persoas que tiñan un grado tres de dependencia, por convalidación lle recoñecemos o 100 % da discapacidade».

La conselleira explicó que esas medidas son producto del plan de choque que entró en vigor el mes pasado y que tiene el objetivo de reducir a seis meses el plazo de valoración de las personas que soliciten la dependencia cuando termine este año.

Garcia defendió además la efectividad del decreto aprobado en el 2023 para agilizar los trámites, porque los tiempos de espera se consolidaron aunque el numero de solicitantes aumentó en un 40 % el año pasado.

La titular de Política Social reclamó también al Gobierno central que pague la deuda que tiene con Galicia por la ley de dependencia, que elevó a 2.500 millones de euros. La norma obliga al Estado a asumir la mitad de lo costes, pero la Xunta denuncia que no se está cumpliendo.