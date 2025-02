A emerxencia de innovar

Terreos de Xuxán, na Coruña, onde se proxectan vivendas sociais. CESAR QUIAN

En termos médicos, unha urxencia é unha patoloxía de evolución lenta, non necesariamente mortal, pero que debe ser atendida nun certo período de tempo para evitar complicacións maiores. Por outro lado, unha emerxencia é unha situación que pon en perigo inmediato a vida do paciente ou a función vital dun órgano. Isto último, trasladado ó problema de acceso a unha vivenda no noso país, tradúcese no emerxente da obriga de atención inmediata que desde a xestión pública hai que dar a parte da sociedade que o precisa. De non facelo, a doenza afectará a ese órgano vital que é o estado de benestar.

Esa falta de «osíxeno» habitacional provoca que mentres uns agonizan no intento de emanciparse, outros afogan por manterse no seu fogar e só uns poucos respiran mellor a costa do resto. A pregunta é se esa sociedade de desigualdades manifestas e de dereitos non garantidos é a que queremos que sobreviva. E se ben esa reflexión nos implica a todas e todos, a Administración pública ten a responsabilidade de respondela con maior claridade.

Dío gran parte da sociedade española nas últimas enquisas de percepción dos principais problemas nacionais. A preocupación número un é a vivenda, e de seguido o comportamento da clase política. A perigosa relación entre ambas debera ser revisada para evitar que, nesa guerra de egos, o virus da vivenda especulativa siga a medrar sen freo.

As últimas medidas anunciadas a nivel estatal, autonómico ou incluso local, atallan esa dispnea xeneralizada de dereito ó acceso a unha vivenda aportando aire con medidas de ancoraxe da protección das vivendas públicas, mobilización de vivendas baleiras, fomento de seguros fronte ó impago, incremento de avais ICO para a compra de vivenda, entre outras. Mais entre toda esta maraña de medidas e boas intencións, bótase en falla unha reflexión máis profunda. Nun mundo cada vez máis diverso, de sobrevidas soidades non desexadas, de familias complexas, non queda outra que enfocar o futuro cunha nova mirada, a da necesaria innovación habitacional. Introducir e impulsar desde o público cambios non só tipolóxicos, senón de fomento de novos modos de tenza do solo, como as cesións de solo e de uso, que garantan o acceso de todos e todas, e con fórmulas de convivencia e cooperativismo interxeneracional imposible noutros modelos. Urxe polo tanto despregar as velas da acción política para apoiar, divulgar e acompañar eses novos modelos antiespeculativos, para que os aires, de verdade no futuro, sopren a favor da maioría e non só dunha privilexiada minoría.