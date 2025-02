Paula Prado aleja la opción de un congreso autonómico del PP

Paula Prado, secretaria xeral del PPdeG XOAN A. SOLER

El PPdeG tiene la maquinaria engrasada y, un año después del arranque de la campaña electoral para la Xunta —cuya victoria celebrarán con un acto especial—, la vista está puesta en las elecciones municipales del 2027. Así lo asegura su secretaria xeral, Paula Prado, quien entiende que la prioridad de la organización es poner a funcionar los equipos locales.

Esto no significa que haya que tener ya la lista de candidatos a la alcaldía, pero sí que este año es el que deben sentarse las bases para los equipos y, por tanto, las listas. «Para o PPdeG é moi importante que a xente vexa un partido unido e estable. Canto antes teñamos definidos os equipos, máis doado é enviar esa mensaxe», dijo la directiva popular en una entrevista a Europa Press.

Los pasos se van dando. Para la secretaria xeral Borja Verea es el candidato para las elecciones del 2027 en Santiago. Es más, ella lo ve ya como alcalde: «Para min, Borja Verea é o alcalde de Santiago nas vindeiras eleccións, sen ningunha dúbida», asegura categórica. Prado lo considera la mejor baza para apartar de la alcaldía a la nacionalista Goretti Sanmartín, porque cree que no es la mejor alcaldesa posible ya que ve la ciudad «máis sucia, obscura e deprimida»; del PSOE local dice poco más allá de que está «en descomposición».

Por su parte, Vigo ya tiene su congreso local convocado y una única candidata por el momento, Luisa Sánchez. Prado cree que parte «coa vantaxe» de que «concita o consenso de todo o partido», aunque también sabe que debe ensanchar la base de votantes y sumar a más personas «da sociedade civil».

En cambio, en Ourense, después de los cambios realizados —que Prado espera que sirvan para «mellorar» la situación del partido— el PP aún no tiene líder.

Sin tener todos los carteles cerrados, Prado sí ve una tendencia positiva en los ámbitos urbanos, donde hay más resistencia a volcarse con los populares: «Nas cidades vemos como se incrementa o proceso de afiliación e simpatía hacia o partido», reflexiona..

A nivel gallego el equipo va a romper otra tradición de Feijoo, que era convocar congreso justo después de una victoria electoral. Paula Prado, en cambio, cree que no hay prisa: «Houbo un congreso extraordinario para a elección de Rueda [cuando Feijoo abandonó la Presidencia de la Xunta para dirigir el partido a nivel estatal] hai dous anos e medio, e os congresos adoitan ser cada catro. Poderíamos telo agora mesmo, non habería problema, pero non é unha prioridade», explicó.

En la entrevista, la número dos del PPdeG también limitó el impacto de la marcha de Daniel Chapela con duras críticas a la política lingüística de la Xunta y preguntada sobre si es intocable el decreto del idioma en la enseñanza, evitó anticipar qué concluirán los equipos que trabajan en busca de un nuevo gran pacto por el gallego, pero defendió que la norma «está funcionando», no solo en gallego sino también en inglés.