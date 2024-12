Venezuela, Colombia y Perú son los países desde los que más se emigra a Galicia

Venezolanos celebrando la feria de La Chinita en Ourense Santi M. Amil

Galicia recibió a más inmigrantes, desde el extranjero y desde el resto de España, que personas dejaron la comunidad en todo el año 2023. En concreto, el saldo migratorio positivo fue de 25.783 personas. Según los datos definitivos de la estadística de migraciones del INE, el grueso de esa cifra lo aportaron los movimientos con el exterior, con algo más de 23.300 entradas más que salidas hacia otros países, mientras que los traslados entre distintas comunidades dejaron un saldo positivo de 2.401 personas. Sin embargo, mientras esta última cifra del saldo migratorio interior crece con respecto al año anterior, el saldo migratorio exterior mengua.

Centrándose en las migraciones exteriores, a Galicia llegaron desde el extranjero algo más de 39.000 personas, prácticamente las mismas que en el 2022, pero un 54 % más que en el 2021. Venezuela es el país desde el que hubo más traslados, unas 6.700. Son más que las llegadas sumadas desde todos los países de la Unión Europea. Colombia ocupa el segundo lugar, con casi 5.850 inmigrantes recibidos en la comunidad, seguida de Perú, con casi 3.200. Cuba, Brasil y Argentina son otros países que aportaron más de dos mil inmigrantes o retornados en el año 2023.

Hay que destacar que no todos los llegados desde el exterior son extranjeros. De hecho, el 21 %, unos 8.500, tenían nacionalidad española, por lo que puede tratarse desde retornados tras una aventura en la emigración hasta descendientes de gallegos nacidos fuera, pero con derecho al pasaporte español. El departamento de Emigración de la Xunta ha celebrado lo que considera una «cifra histórica de retorno» y, en general, los datos publicados por el INE, al entender que «evidencian un ano excepcional en termos de migración e retorno a Galicia». «Volvemos romper o teito de cifras de retorno a Galicia, e iso evidencia que as políticas do Goberno galego no seu conxunto son as axeitadas, pero tamén que os galegos do exterior entenden que Galicia é un lugar axeitado para desenvolver o seu proxecto de vida», destacó el secretario xeral, Antonio Rodríguez Miranda.

La provincia de A Coruña es la que más personas recibió desde otros países, casi 16.600, seguida de la de Pontevedra, con algo más de 11.700. Lugo contabilizó 5.625, siendo la única provincia gallega que mejoró sus cifras respecto al año anterior; y Ourense sumó casi 5.500.

El INE revela también que la tasa bruta de inmigración gallega fue de 14,58 inmigrantes recibidos por cada mil habitantes, la tercera más baja entre todas las comunidades autónomas, y la edad media de los llegados desde otros países fue de 34,9 años.

En dirección contraria, la tasa bruta de emigración fue de 5,9 salidas por cada mil residentes en Galicia, lo que de nuevo sitúa a la comunidad como la tercera por la cola en el conjunto de España. La edad media de los emigrantes estuvo en 34 años.

En cifras totales, fueron algo más de 16.000 las personas que se fueron a vivir a otro país. Y de ellas, el 60 % eran extranjeros que regresaron a sus lugares de origen o saltaron a otro lugar para probar suerte o seguir haciendo allí sus vidas.

¿A qué países se fueron esas personas? Portugal es el primero del ránking, con 1.567 salidas en dirección al país vecino. En segundo lugar, los Estados Unidos, con 1.091, y en tercero, Venezuela, con 1.025. La república que preside Nicolás Maduro se confirma así como lugar de procedencia de nuevos gallegos, pero también como lugar de retorno relativamente frecuente.

Los movimientos de residentes no se dan solo con el extranjero. También hay flujos de migración en el interior de España, es decir, personas que se van a vivir de una comunidad autónoma a otra. En el año 2023, se produjeron en todo el país casi 533.400 cambios de este tipo, y Galicia recibió al 4,2 % de esas personas. Es decir, 22.351 individuos vinieron a residir a territorio gallego desde otra comunidad española. Madrid fue el origen más frecuente, con casi 5.250 personas llegadas desde esta autonomía, seguido de Cataluña, con algo más de 3.200. Desde Andalucía y desde Canarias llegaron más de dos mil nuevos residentes en cada caso, cifra que casi roza Castilla y León, con 1.901.

En total, fueron más las personas que eligieron Galicia que las dejaron este territorio para irse a vivir a otro lugar dentro de España. Quedaron ligeramente por debajo de las veinte mil (en concreto, 19.950). Hubo 7,4 salidas por cada mil habitantes, lo que convierte a la gallega en la segunda comunidad con menor tasa de emigración interior. Solo los catalanes, con un 7,3 emigran menos hacia otras autonomías.

¿A qué comunidades se mueven los residentes en Galicia? El ránking copia al de las llegadas. A Madrid se fueron más de 4.500 personas en todo el año pasado; a Cataluña, casi 2.400; y a Andalucía, 2.062. Canarias y Castilla y León se quedaron cerca de las dos mil personas, por lo que el saldo migratorio entre estas comunidades y Galicia fue prácticamente neutro (desde el archipiélago canario vinieron 152 personas más de las que se fueron allí; y desde territorio castellanoleonés se recibieron a 27 personas más de las que partieron).

240 concellos con más inmigrantes que emigrantes

La mayor parte de los concellos de Galicia, un total de 240, tuvieron el año pasado un saldo migratorio positivo, recibiendo a más nuevos residentes que personas salieron del padrón (nacimientos y muertes aparte). Otros cuatro tuvieron saldo cero, igualando salidas y llegadas. Y los 67 restantes tuvieron saldo negativo, siendo Dumbría (-54), Frades (-45) y Vedra (-41) los de peores cifras.

En el extremo opuesto, A Coruña fue el municipio que más población sumó por los cambios de residencia, con un saldo positivo de 3.160, seguido de Vigo, con 2.079. La cifra de Lugo fue de 1.626; la de Ourense, de 1.180; la de Santiago, 1.116; la de Ferrol, 909; y la de Pontevedra, 860.

Por detrás de las siete ciudades, también alcanzan cifras positivas reseñables Oleiros, con 582 entradas más que salidas; Monforte de Lemos, con 538; o Arteixo, con 534. Narón, Sada o Sarria también están por encima de las 300.