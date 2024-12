Directivos de hoteis de cinco estrelas da cadea Marriot seleccionan alumnado de prácticas no Centro Superior de Hostalaría de Galicia

Directivos de Marriot co director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, no CSHG

Directivos da cadea hoteleira estadounidense Marriot visitan estes días o Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG). Estes profesionais, vinculados a establecementos de cinco estrelas da firma, están a realizar un proceso de selección a través de entrevistas a máis de cen alumnos para que realicen prácticas de verán nos seus hoteis.

Ademais, os nove executivos de visita en Galicia mantiveron na mañá deste xoves un encontro co director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. Segundo a Xunta, amosáronse interesados pola excelencia académica e o alto nivel de formación que se imparte no centro. De feito, durante a reunión, Merelles salientou a traxectoria exitosa do CSHG que nutre de profesionalidade e competencia o sector profesional turístico de Galicia e España.

Esta é a segunda visita que realizan responsables de Marriot ao centro galego co obxectivo de incorporar talento formado en Galicia á compañía. Outros grupos hoteleiros e de restauración están tamén a interesarse polas distintas promocións de alumnos que saen do centro.

O plan de estudos do grao en Xestión de Empresas Hostaleiras impartido no CSHG marca para o alumnado períodos de tres meses de prácticas nos tres primeiros anos e de cinco meses no último curso. Este ano, o alumnado do centro con sede en Santiago xa foi entrevistado por compañías hostaleiras punteiras a nivel a nivel internacional, como Meliá, Barceló ou Iberostar.