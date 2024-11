¿Por qué tarda tanto el veredicto para los acusados de matar a Samuel Luiz?

Una de las sesiones del juicio por la muerte de Samuel Luiz ANGEL MANSO

El pasado lunes se encerraron, podría decirse que a cal y canto, a decidir el devenir de Diego Montaña, Alejandro Freire (Yumba), Kaio Amaral, Katy Silva y Alejandro Míguez. Las nueve personas que forman el tribunal del jurado en el juicio por el crimen de Samuel Luiz se conocen desde hace más de un mes, y llevan casi una semana teniéndose solo los unos a los otros, enfrentando opiniones y conclusiones en la que es ya la deliberación más larga de la historia de España.

El jurado popular se enfrenta desde hace más de cien horas a un objeto de veredicto que, en un centenar de preguntas, resumiría este convulso mes de juicio. Esta plantilla es la guía con la que deben dirimir el grado de implicación de los investigados en la muerte del joven que perdió la vida en el paseo marítimo de Riazor.

Van del hotel en el que han pasado ya cinco noches a la Audiencia Provincial de A Coruña. Y cuando acaba la jornada, de vuelta otra vez al hotel. Allí pueden seguir deliberando, y siempre disponen de un contacto con el secretario o la secretaria judicial para poder comunicar que se ha llegado a un acuerdo (o, en este caso, a cinco). Para declarar a un acusado culpable se necesitan al menos siete votos, pero bastan cinco para declararlo no culpable.

Un ciudadano que participó el pasado año en un proceso como jurado popular le contó a La Voz su experiencia, y explicó que están en todo momento incomunicados y sin acceso a Internet. Además, siempre se encuentran bajo custodia policial, y también tienen conocimiento de que en cualquier momento del día «pueden avisar a la Audiencia porque ya se ha llegado a un acuerdo». Así, respecto al caso de Samuel, fuentes judiciales también explicitaron que incluso el fin de semana pueden ser citadas las partes para la lectura del veredicto.

Ha habido casos mediáticos que se han resuelto en apenas unas horas, mientras que otros se han dilatado días. El crimen de Asunta tuvo debatiendo al jurado popular cinco días naturales, hasta que se acordó la coautoría de Alfonso Basterra y Rosario Porto en el asesinato de su hija. Entonces eran 21 las preguntas del objeto del veredicto a las que tenían que enfrentarse nueve ciudadanos escogidos al azar, que se multiplican por cinco en el caso de Samuel Luiz.

Abogados consultados indican que esta es la vez que más tiempo ha tardado un jurado popular en alcanzar un fallo, al menos en nuestro país. El veredicto no solo debe estar suficientemente sustentado, sino que debe extenderse en un acta que se le entregará a la magistrada presidena. En caso de que la jueza Elena Fernanda Pastor devuelva el acta por alguna circunstancia (irregularidades en la deliberación, que no se obtenga en alguna de las votaciones la mayoría necesaria o que las conclusiones sean contradictorias), tendría hasta tres veces para devolverlo; si quedasen sin subsanar los defectos denunciados o no se hubiesen obtenido las mayorías necesarias, el jurado será disuelto y se procederá a una nueva vista con otras nueve personas anónimas ejerciendo de tribunal del jurado.

Según el abogado penalista Adrián Borrajo, al tratarse de cinco acusados, no sería extraño «que el jurado estuviera encallado en alguna cuestión». «Y si siguen así pese a las instrucciones de la jueza, podría tener que repetirse el juicio».