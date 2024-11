O BNG propón derrogar o decreto do plurilingüismo e máis fondos para as políticas de apoio á lingua galega

O presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, este luns Cabalar | EFE

Seguen os encontros entre forzas políticas e institucións para abordar a perda do uso do galego na comunidade. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reuniuse este luns coa dirección da Real Academia Galega para avaliar a situación do galego logo do último informe publicado polo Instituto Galego de Estatística e trasladar á institución, encabezada por Víctor F. Freixanes, as propostas do Bloque para reverter a posición na que se atopa o galego «logo de 15 anos de políticas de acoso e derribo do PP».

Pontón falou de tres propostas básicas para construír un novo tempo para o idioma, comezando pola derrogación do «decreto da vergoña», o decreto de plurilingüismo, «que está facendo que os nenos que entran pola porta da escola falando galego se vaian falando castelán».

A nacionalista quixo subliñar dúas cuestións concretas do informe: a primeira, que a maioría da xeración educada no decreto do plurilingüismo non fala galego (un 52 %); e a segunda, que só o 7 % dos nenos de entre 5 e 14 anos falan galego (a metade dos que o falaban no 2018). «De seguir nesta progresión, en seis anos a lingua galega sería absolutamente residual entre as xeracións máis novas», afirmou.

Neste contexto, Pontón propón que o sistema educativo galego cumpra a función normalizadora que lle dá a normativa vixente, pois é preciso que o idioma se desenvolva con normalidade e que todos os nenos teñan «plena competencia lingüística na lingua propia», tal e como recolle a lei de normalización lingüística. E como tamén debe garantir un novo decreto.

A segunda suxestión do BNG consiste en aplicar o Plan Xeral de Normalización Lingüística, aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia e que permitiría recuperar o consenso sobre o galego que, recordou a portavoz nacional, «rompeu o PP en 2008».

En terceiro lugar, Pontón defendeu a necesidade de triplicar os recursos destinados ás políticas de apoio á lingua, «o mínimo nunha situación crítica», nun momento no que se está investindo case a metade do que se investía en 2009, remarcou. Tamén aproveitou para deixar unha encarga aos medios de comunicación públicos: «Que cumpran a función que teñen que ter no ámbito infantil e xuvenil», reforzando a súa programación nesta área para que o público máis novo teña unha alternativa real en lingua galega.

Na reunión, celebrada na sede temporal da Real Academia Galega, tamén participaron o vicesecretario, a tesoureira e a arquiveira-bibliotecaria da institución (Henrique Monteagudo, Fina Casalderrey e Marilar Aleixandre) e mais as deputadas do BNG Mercedes Queixas Zas e Iria Taibo.

Pola súa parte, Víctor F. Freixanes reiterou a preocupación da Academia pola evolución do idioma e instou de novo ás forzas políticas a buscar «un novo marco de encontro arredor dun patrimonio común, que non admite un posicionamento de siglas», e que se traduza nunha política lingüística que reverta a situación actual. A posición da RAG, dixo, é inequívoca: «Estamos moi preocupados pola lingua, cremos que está nunha situación moi difícil e que cada vez vai a peor».

«Non podemos permitir que a lingua esmoreza»

Sobre a proposta primeira da Xunta, Ana Pontón advertiu que «non se pode estar 15 meses analizando o que pasa porque a situación xa está analizada», e que o que se necesita son medidas. A nacionalista afeou tamén que o BNG segue á espera de que o Goberno galego o convoque de novo, como se comprometera a facer en 15 días dende a primeira reunión sobre o galego.

O Bloque pídelle á Xunta que cambie as políticas e que o galego conte cos mesmos dereitos que calquera outra lingua do mundo. «Non podemos permitir que a lingua das nosas avoas, dos nosos pais e a lingua que queremos que sexa a lingua dos nosos fillos esmoreza como está pasando agora», subliñou Pontón.

O 17 de maio, Freixanes fixo unha chamada á sociedade e mais as forzas políticas para deseñar un novo horizonte para o galego que corrixise erros e abrise esperanzas. Logo dos datos do informe sobre o uso da lingua, a Academia reiterou a súa demanda dun gran pacto pola lingua. «A RAG non pode substituír de ningunha maneira as forzas políticas e do Parlamento, onde reside a soberanía popular, pero como institución que ten unha responsabilidade coa lingua quere exercela», subliñou Freixanes, que espera recibir as visitas doutras organizacións políticas para abordar a situación do galego.

O Seminario de Sociolingüística da RAG está traballando nun novo informe sobre a situación do idioma e as posibles liñas de actuación para o seu futuro. O documento difundirase proximamente, unha vez presentado no pleno da Academia.