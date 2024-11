Rueda advierte al BNG y el PSdeG que el Parlamento gallego no está para hacer oposición a Feijoo

MARCOS CREO

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha advertido esta mañana en Noia (donde la Xunta ha celebrado su reunión semanal de gobierno) que el Parlamento gallego no está para que los socialistas y nacionalistas hagan trabajo de oposición al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijoo. El líder de los populares en esta comunidad salía así al paso de las críticas de los portavoces del BNG y del PSdeG, que acusan al PP de torpedear la comisión parlamentaria que investiga los contratos de la Xunta, al aprovechar su holgada mayoría para impedir que el expresidente gallego comparezca. «Eu quero recordar que vai xa para tres anos que Feijoo non é presidente da Xunta, e que durante trece anos non houbo razón para preguntarlle sobre isto», ha insistido Rueda. El presidente gallego ha asegurado que su partido está por la máxima transparencia, pero que no va a legitimar estrategias que quiere convertir una comisión de investigación «nunha comisión de difamación» que sirva para que los nacionalistas gallegos le hagan el trabajo a Pedro Sánchez.

BNG y PSdeG quieren que el expresidente gallego comparezca para explicar los contratos de la Xunta con Eulen, cuya responsable en Galicia es precisamente su hermana, Micaela Núñez Feijoo. El PPdeG, que recuerda que tampoco van a comparecer los presidentes anteriores al 2009, asegura que ni en los años de Feijoo ni en los de Rueda ningún informe de fiscalización ha hecho reparos de legalidad sobre el manejo de los recursos públicos y, en concreto, insiste en que la contratación de la Administración gallega con Eulen se remonta en el tiempo, hasta el punto de que antes del 2009, con el bipartito en la Xunta, era incluso mayor. Rueda ha insistido esta mañana en su plena disponibilidad para dar las explicaciones que sean necesarias en sede parlamentaria, pero ha advertido del riesgo de sembrar injustamente la sospecha sobre irregularidades que no tienen el mínimo fundamento. «Eu o que desexo é que se poñan a traballar», ha insistido en la comparecencia que ha celebrado tras reunir a su equipo de gobierno.

La comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre supuestas irregularidades en contratación pública de la Xunta en los últimos años, impulsada por el BNG para el período comprendido desde el 2009 hasta la actualidad, aprobó el viernes pasado, con el voto en contra de la oposición, un plan de trabajo propuesto por el PPdeG, que dispone de mayoría en la Cámara autonómica. En este plan no incluyen como compareciente a Feijoo, ni va varios de sus familiares vinculados con empresas contratadas por la Xunta, cuya presencia reclamaba la oposición. Rueda ha indicado que habría muchas comparecencias que se podrían haber producido si no fuese «polo empeño da oposición en votar en contra», como las de representantes empresariales.

El PPdeG proponía dejar la designación de estos representantes en manos de las propias empresas y no que sus nombres fuesen propuestos por los grupos parlamentarios, como planteaba la oposición.