Ana Pontón: «O curso escolar arranca cos problemas de sempre»

XOÁN REY. | EFE

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha emplazado a la Xunta a establecer la gratuidad de los libros de texto y un marco de ayudas para que las familias puedan afrontar los gastos de la vuelta al cole en un contexto marcado por la inflación. «É un curso que arranca cos problemas de sempre: non pode ser que ano tras ano as nais e pais estean desesperados e dando a batalla pola falta de atención aos seus fillos e fillas no ensino público», ha lamentado la líder nacionalista, en clara referencia al alumnado que tiene necesidades educativas especiales.

Según ha denunciado el BNG tras una reunión con asociaciones de madres y padres, la Xunta mantiene a Galicia en los últimos puestos en inversión pública en educación, con un aumento del gasto en los últimos años del 9,9 %, frente al 19,4 % de la media del Estado.

A la falta de ayuda y de apoyos de profesorado específico, Pontón se ha referido a las aulas que superan la ratio de alumnos y los problemas relacionados con los comedores y el transporte escolar. «O PP debería deixar de multiplicar a propaganda cando o que debería de aumentar é o investimento no sistema educativo», ha advertido la portavoz del Bloque, quien ha recordado que esta es la mejor estrategia que puede emprender Galicia como sociedad, porque cada euro invertido en la enseñanza pública es un modo de sembrar un futuro mejor.

El BNG ha recordado que, incluso dando por buenos los datos que ofrece la Xunta, un 30 % de las familias no recibirían ningún tipo de ayuda. Esto, según Pontón, en una comunidad donde los precios suben por encima de la media del Estado, y en la que también hay salarios y pensiones más bajas.

«Estamos ante un sistema de axudas que é obsoleto, ineficaz e absolutamente insuficiente e que hai que impulsar a gratuidade universal dos libros, algo que se podería facer xa este curso, abonándolle aos pais e nais a factura», ha propuesto Pontón.