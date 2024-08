El BNG exige que SOGAMA «cumpra coas súas obrigas cos Concellos»

El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Paulo Ríos, compareciendo sobre el tratamiento de la basura por parte de SOGAMA XURXO MARTINEZ | EFE

El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Paulo Ríos, ha denunciado la situación por la que están pasando muchos concellos gallegos con su tratamiento de residuos. Con la llegada del verano y el aumento considerable de su población, cobra aún mayor importancia un funcionamiento correcto de los diferentes servicios municipales.

«Durante este mes de agosto vemos como SOGAMA está incumprindo as súas obrigas con diferentes concellos co servizo de tratamento e transferencia do lixo» señaló Paulo Ríos, cuestión que está creando graves problemas en la retirada de residuos realizada por las diferentes empresas concesionarias en términos de acumulación, retrasos en la recogida y sobre esfuerzo del personal de dichas empresas, «ao non contar cos medios necesarios», los cuales debe proveer SOGAMA, para llevar los residuos desde las plantas de transferencia hasta ser tratados por el propio ente público.

«Pouco despois de ter aplicado un auténtico sablazo económico aos concellos coa suba do canon» apuntó el diputado, «vemos como SOGAMA non está a dar o servizo que debería, levando ás entidades locais a unha situación complicada á hora de levar a cabo a recollida de residuos nunha época onde moitos servizos municipais soportan unha maior carga debido á chegada do turismo».

El BNG entiende que SOGAMA debe estar igual de comprometida con el servicio que debe dar como lo está a la hora de aumentar la carga económica que este servicio supone para los concellos gallegos.