Pontón: «O balance dos cen días demostra que o Goberno de Rueda é o campión da propaganda»

Ana Pontón SANDRA ALONSO

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, ha destacado que el balance de los cien primeros días del ejecutivo del Partido Popular deja como conclusión que «o Goberno de Rueda é o campión da propaganda», lo que a su parecer quedó constatado en el acto «triunfalista e compracente, organizado para conseguir titulares y un publireportaxe na TVG no que a falta de realizacións inténtase tapar con anuncios e inconcrecións».

«A realidade é que estamos ante un goberno do Partido Popular rutineiro, instalado na propaganda e nos anuncios, que sigue desmantelando os servizos públicos, que en lugar de aportar solucións busca culpables e que goberna para os grandes lobbies e as empresas amigas do PP, totalmente submiso á estratexia que lle marcan desde Madrid», alegó la portavoz del Bloque.

«O mesmo goberno que non fixo nada en materia de vivenda pública ou de residencias públicas en quince anos, pretende agora trasladar a falacia de que vai resolver o problema en cen días», denuncia Pontón, quien también considera «inaudito» que el jefe del ejecutivo presuma de impulsar «planes para sectores industriais estratéxicos, que levan anos perdendo emprego, riqueza e oportunidades pola inacción do goberno do PP». «Dicir que vas impulsar o que xa tería que estar executado é unha proba máis de que o Goberno de Rueda non ten proxecto de país», alegó.

Tras estas declaraciones Pontón afirmó que «a resposta do PP é a propaganda: anunciar a construción de 20.000 vivendas, 4.000 da Xunta para esta lexislatura a sabendas de que é un engano».

El balance de los primeros cien días de Rueda confirma para Pontón que el Gobierno gallego es «refén e submiso do PP de Madrid, entregado á estratexia e ás instrucións que lle chegan desde a rúa Génova, aínda que iso supoña ir en contra dos intereses do país».