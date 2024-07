Los concellos gallegos podrán detectar el riesgo de incendios forestales con una previsión de tres días

Las conselleiras de Medio Rural y de Medio Ambiente, ayer en la presentación del sistema de información. MARINA FERRADÁS

En el año 2022 se puso en marcha un sistema para actualizar el IRDI, el índice de riesgo diario de incendio forestal, una herramienta con la que la Xunta y MeteoGalicia ofrecen información del mapa de riesgo de fuegos en la comunidad gallega. Se trata de un sistema de datos que analiza las condiciones de sequía de los últimos meses, semanas y días, las condiciones actuales de humedad y temperatura, así como la velocidad del viento. Todo para concretar en un mapa el peligro de incendio establecido en cinco niveles: bajo (azul), moderado (verde), alto (amarillo), muy alto (naranja) y extremo (rojo).

Este verano el IRDI incorpora dos importantes novedades: estos boletines diarios pasarán a ofrecer una previsión de tres días, con lo que este sábado, por ejemplo, podrá verse el riesgo del día actual, pero también del domingo y el lunes. Además, explicó la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en la presentación del nuevo mapa, se concretará esta previsión por concello, por lo que cada municipio podrá saber exactamente en qué nivel de riesgo está. Hasta ahora los colores no atendían a los límites municipales, por lo que era difícil determinar en qué estadio estaba una parroquia concreta.

Gómez estuvo acompañada por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez; la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez. Uría insistió en la necesidad de crear una cultura de autoprotección frente a los riesgos del cambio climático, que no solo se manifiesta en los incendios forestales sino en otros fenómenos cada vez más frecuentes como las olas de calor o las inundaciones. La inteligencia artificial se ha convertido en una aliada para realizar estas predicciones, y con este nuevo mapa «haberá información para tomar decisións con tres días de antelación», apuntó la conselleira de Medio Ambiente.

Esta herramienta, para la que se ha incrementado en 400.000 euros el convenio con MeteoGalicia, está ya a disposición de los concellos que la soliciten, y a finales de mes operativa para toda la sociedad, como lo está actualmente el mapa del IRDI. Consultar la previsión, por ejemplo, para valorar la posibilidad de utilizar fuegos de artificio en las múltiples verbenas de verano es uno de los innumerables usos de este índice.

Ángeles Vázquez señaló que de momento este es un verano tranquilo en cuanto a incendios se refiere, pero lógicamente no se puede adelantar nada. El director xeral de Defensa do Monte explicó que durante todo el año se han realizado tareas de prevención, «que non son cousa só da primavera». Los deberes están hechos, dice, «pero sempre hai que estar atentos». Esta prevención no pasa solo por la limpieza de terrenos, sino que hay múltiples trabajos, como garantizar el buen estado de los puntos de agua, accesibles y limpios, los cortafuegos, o abrir nuevas vías para frenar el avance de los posibles focos. «Traballamos para compartimentar, é dicir, o que nós chamamos facer cuarteles que fagan de cortalume, a política defensiva é compartimentar o territorio e que non haxa continuidade nas teselas», apuntó Manuel Rodríguez.

Sobre el verano que le espera a Galicia, aunque la Aemet avanzó que será más seco y cálido que el de los últimos años, desde MeteoGalicia recuerdan que la comunidad gallega es un refugio verde.