España y Portugal se conceden todavía dos años más para definir cómo será el AVE Oporto-Vigo

El AVE Oporto-Vigo fue decidido en la cumbre ibérica del 2003 entre Aznar y Barroso y con Cascos de ministro. Lavandeira jr

En la cumbre ibérica que los Gobiernos de España y Portugal celebraron a principios de noviembre del 2022 en Viana do Castelo, el proyecto del AVE Vigo-Oporto apenas ocupó diez segundos en la clausura del encuentro bilateral presidido por Pedro Sánchez y el entonces primer ministro luso, António Costa. Una pregunta formulada al final de la cita sobre el ferrocarril transfronterizo llevó al mandatario español al anuncio: «Los dos países hemos encargado que se realicen los estudios conjuntos de demanda, análisis de rentabilidad y el modelo de explotación y estudios para la planificación del tramo transfronterizo conjunto de esta conexión».

Pese a que dicho encargo fue presentado como la prueba del impulso que los dos Ejecutivos peninsulares aseguraron estar dando al ferrocarril lusogalaico y que reflejaron en el punto 26 de las conclusiones de la cumbre, el citado estudio no existe. Es más, ni se ha comenzado y no será realidad hasta finales del año 2026. El Portal de Contratación del Sector Público del Estado todavía hizo pública ayer la petición de ofertas para su elaboración, trabajo para el que establece un plazo de realización de 24 meses. El concurso convocado por la Agrupación Europea de Interés Económico Alta Velocidad España-Portugal no se fallará hasta septiembre, con lo que hasta dentro de dos años los Gobiernos de los dos países no contarán con los datos de factible demanda y costes del tren, que entre otros aspectos definirán nada menos que si el AVE lusogalaico circulará sobre vías de ancho ibérico o internacional, cuáles serán las estaciones de viajeros en las que operará, dónde conectará con el trazado existente o la planificación técnica del tramo puramente fronterizo.

Ni un kilómetro todavía

El pliego del concurso recuerda que fue en el año 2003, en la cumbre ibérica presidida en Figueira da Foz por José María Aznar y José Manuel Durão Barroso, cuando se firmó un memorando de entendimiento entre España y Portugal en materia ferroviaria, en el que se decidió acometer «la conexión transfronteriza de alta velocidad en el corredor Oporto-Vigo», entre otras. Han pasado 21 años y ni un solo kilómetro está en obras en un proyecto que la Unión Europea ha encuadrado en el segundo de los tres niveles de prioridad de la red ferroviaria europea. Esa condición obliga a su finalización en el 2040, pero Portugal primero y España después han comprometido el horizonte del 2032 como el objetivo para su puesta en servicio. La Xunta viene clamando en los últimos días por el impulso del proyecto para evitar que se vuelva a demorar o puedan frenarlo futuros Gobiernos, como ya ha ocurrido.

El estudio deberá aportar también las alternativas a las que se puede someter la línea de alta velocidad, definir cuál puede ser su demanda de uso en los próximos 30 años y prever cómo puede incidir la liberalización ferroviaria en la explotación de la línea, así como otros transportes, para dimensionar con todo ello cómo tiene que ser el ferrocarril atlántico y sus costes.

El tramo gallego del futuro AVE transfronterizo aún tiene en fase de elaboración el estudio informativo de la salida sur de Vigo (un túnel de 10 kilómetros hasta O Porriño), y el Ministerio de Transportes ha anunciado que prepara la licitación del tramo O Porriño-Tui. En Portugal se han reanudado los estudios preliminares de las líneas Oporto-Lisboa y Oporto-Valença, que quedan excluidos del análisis ahora puesto en marcha, aunque no su empate con el trazado gallego sobre el río Miño, que requerirá de un nuevo y complejo puente. Se indica en las condiciones del concurso que los trazados del AVE serán propuestos por cada país, pero su integración en el corredor, su posible conexión con otros trazados actuales, la supervisión de los sistemas de electrificación y señalización, comunicaciones y seguridad, con especial énfasis en la implantación del sistema ERTMS, sí tendrán que ser evaluados y propuestos por los profesionales a los que se les encargue el estudio. Las afecciones ambientales y urbanísticas, la rentabilidad socioeconómica y el coste de las obras determinarán, se indica, la alternativa o alternativas que se presenten a los dos Gobiernos para trazar la línea del tren. Tendrán que identificarse, además, las estaciones de viajeros potenciales, cuestión que suscita debate, sobre todo en Portugal, donde poblaciones como Valença pelean por contar con parada para el AVE.