El PPdeG priorizará el sector primario, los fondos europeos y las conexiones con Portugal en la Eurocámara

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo con los eurodiputados Millán Mon y Adrián Vázquez PP | EUROPAPRESS

El sector primario, los fondos europeos y el fortalecimiento de los vínculos con Portugal son las prioridades que se ha marcado el PP de Galicia en su agenda de trabajo durante la próxima legislatura en el Parlamento Europeo configurado tras las últimas elecciones del pasado 9 de junio.

Así lo pusieron de manifiesto esta semana los eurodiputados gallegos Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez en las jornadas de estudio organizadas por el Partido Popular Europeo celebradas en la localidad portuguesa de Cascáis, en las que participaron también el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijoo, y los 189 parlamentarios que integran el Grupo Popular en la Eurocámara.

La familia popular europea -grupo mayoritario en el Parlamento Europeo- volvió a reiterar su disposición a hacer suyos los intereses de Galicia. De hecho, sus integrantes no dudaron en erigirse como 189 defensores de Galicia en Europa. El eurodiputado Francisco Millán Mon insistió en la necesidad de acercar las instituciones europeas a la ciudadanía y que las reformas y cambios que se impulsen desde Bruselas «sexan graduais e teñan en conta as preocupacións e intereses dos cidadáns e dos sectores afectados». Una cuestión de la que también se hizo eco Adrián Vázquez refiriéndose específicamente al sector primario: «Europa ten rectificar errores cometidos na pasada lexislatura e escoitar e defender aos gandeiros, agricultores e pescadores. Galicia non pode permitirse deixar de ser unha potencia mundial no sector primario», señaló.

En este sentido, los populares proponen la creación de un comisario europeo específico para la pesca, tal y como manifestaron durante la pasada campaña electoral y como refrendaron tanto el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Fondos europeos y unión transfronteriza

Millán Mon subrayó la importancia de fomentar la industria en Europa, en la medida en que crea empleo estable y de calidad y «corre o risco de quedar rezagada ante o crecemento do sector industrial en Estados Unidos e China». En lo que se refiere a los fondos europeos, Adrián Vázquez explicó que es necesario que «vaian alí onde se executan mellor», para ensalzar los altos niveles de ejecución del Gobierno gallego en los fondos que dependen de la Administración autonómica «a pesar do bloqueo constante por parte do Goberno de Sánchez». Insistió en que «Sánchez bloquea uns fondos importantes e necesarios para Galicia por mero interese político: prefire ofrecer financiamentos particulares a comunidades como Cataluña, que non cumpre e que está en bancarrota, en vez de a Galicia, que non só cumpre, senón que emprega os fondos para mellorar a vida dos galegos e non para organizar referendos ilegais», recriminó.

En otro momento de su intervención, destacó que, en el tiempo que lleva como presidente autonómico, Alfonso Rueda «fixo máis pola unión de Galicia e Portugal que o que fixo Pedro Sánchez nos últimos seis anos». Tal y como se pudo comprobar esta semana con el manifiesto conjunto firmado entre el Gobierno gallego y el luso a favor de la conexión por Alta Velocidad entre Vigo y la frontera portuguesa.