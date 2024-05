PP y PSOE fuerzan al BNG a reconducir por el reglamento el Alba de Compostela, el nuevo acto institucional del 25 de julio

XOAN A. SOLER

PP y PSOE, la oposición al gobierno de Santiago (BNG-Compostela Aberta) que lidera Goretti Sanmartín, forzaron a la nacionalista a reconducir por la vía del reglamento de honras del Ayuntamiento la organización del acto bautizado como Alba de Compostela, que Sanmartín implantó, sin consenso y entre duras críticas de la oposición, el 25 de julio del pasado año para reconocer a los compostelanos que hacen ciudad día a día.

Las críticas, e incluso la ausencia de las dos formaciones opositoras en la ceremonia, le llegaron precisamente por la organización de dicho acto el día del Apóstol. Lo entendieron como una contraprogramación a la jornada más institucional de la ciudad, aunque Sanmartín defiende que hay espacio para los dos.

Sin cuestionar la oportunidad de los reconocimientos a que se abre el Alba de Compostela, pero viendo que se acerca julio y que la alcaldesa no intentaba aproximar posiciones para la edición de este año, PP y PSOE acabaron presentando una moción conjunta, algo nada usual —es la única en este mandato—, que se debatió en el pleno municipal. Pedían que ese reconocimiento se incluya entre los que oficialmente recoge el Ayuntamiento a través del reglamento de honras y que se decida expresamente en el Consello de Condecoracións los pormenores de ese acto, «buscando a data e o horario que teña maior consenso». La propuesta salió adelante con el apoyo del gobierno, aunque con una enmienda de este que evidencia que la fecha no es una cuestión menor. BNG y Compostela Aberta pidieron que se retirase la alusión a ella. Así se hizo, aunque la oposición dejó claro que no admitirá interferencias con los actos de la ofrenda al Apóstol. El debate real empieza ahora: Sanmartín ha convocado para este viernes el Consello de Condecoracións.