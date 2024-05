Sin fecha para resolver la petición de libertad condicional del asesino del niño Diego Piñeiro en Londres

Cordón policial y flores al día siguiente del asesinato en una calle de Londres del niño gallego Diego Piñeiro Villar, cometido el 7 de mayo del año 2000. JAVIER MATEO

Edward Crowley, quien en mayo del 2000 acuchilló hasta asesinar al niño gallego Diego Piñeiro Vilar en el centro de Londres, sigue tras las rejas y allí seguirá. ¿La razón? Su solicitud para ser dejado en libertad condicional ni siquiera tiene fecha para ser estudiada. Así lo aseguraron desde la Junta de Libertad Condicional del Reino Unido, desde donde explicaron que el asunto apenas está en sus inicios. «No podemos decir cuándo habrá una decisión, porque el caso actualmente se encuentra en la etapa de revisión inicial», explicaron desde el organismo que se encarga de evaluar si un preso puede ser excarcelado bajo condiciones, sin que represente un riesgo para «la seguridad de la comunidad».

Crowley, quien en realidad se llama Henry Alan Bibby, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del niño Piñeiro Vilar. Sin embargo, como el condenado ya ha cumplido casi 24 años de ese castigo y además tiene 76 años, podría solicitar que se estudie la posibilidad de dejarlo en libertad condicional, algo que ya hizo hace dos años y que fue rechazado en esa ocasión.

En el 2023 la junta estudió 5.890 casos, el 42 % de los cuales fueron desechados y el 51 % aprobados. Asimismo, en su página web aseguró que solo el 0,7 % de los beneficiados con la libertad condicional cometieron un nuevo crimen violento.

Movilización para que el asesino de un niño gallego en Londres siga en prisión Juan Francisco Alonso

Amigos y conocidos de la víctima se han movilizado para impedir una eventual excarcelación de Crowley. Así, en mayo pasado presentaron al Parlamento una petición, la cual perseguía que se elevara hasta los 30 años el tiempo mínimo que un condenado a cadena perpetua, por asesinar a un niño, debía pasar en una cárcel antes de poder optar a la libertad condicional.

La propuesta, sin embargo, no será estudiada por el Gobierno ni por los diputados, pues no reunió las firmas requeridas y, además, la disolución del Parlamento, que se concretó ayer con motivo de la convocatoria de elecciones, la envió a la papelera. No obstante, nada impide que vuelva a presentarse a los diputados que sean electos el próximo 4 de julio.