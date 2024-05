Sumar enmienda a su propio Gobierno y pide que la AP-9 sea pública y gratuita de forma urgente

Cabinas de peaje de la AP-9. MONICA IRAGO

Frente al acceso de la AP-9 en O Burgo (Culleredo), y apelando al fundamental peso de la infraestructura en la vida de la ciudadanía gallega, Juan Díaz Villoslada ha reclamado este jueves por la mañana que la autopista que atraviesa Galicia de norte y sur, y cuya concesión privada fue prolongada por el gobierno popular de Aznar de manera cuestionable, regrese la titularidad pública. El representante de Sumar Galicia, organización liderada por Yolanda Díaz, enmienda así a su propio Gobierno y respondía al ministro Óscar Puente, al que ha afeado su escaso interés por una demanda histórica de la comunidad. Puente aseguró ayer en el Congreso, a preguntas del BNG, que el rescate de la autopista tendría un coste de 4.000 millones, algo «inasumible». También aseguró hace unas semanas que el traspaso de esta infraestructura era complicado.

«Puente non parece ter interese en pelexar polo que é de todos e todas, nos si o faremos», apuntó el dirigente de Sumar Galicia (exconcejal coruñés por el PSOE), que anunció que su organización «porá enriba da mesa do Parlamento Europeo a necesidade de que esta infraestrutura, que resulta absolutamente fundamental para toda a cidadanía galega e que supón un eixo de conexión imprescindible, regrese a titularidade pública de xeito inmediato».

Villoslada apuntó también a la necesidad de apostar por conexiones sostenibles y dentro del Pacto Verde. «O Corredor Atlántico debe ser unha prioridade e as conexións Vigo-Porto e A Coruña-Ferrol-Lugo-Monforte non poden demorarse 25 anos máis; non podemos tolerar que as necesidades da cidadanía galega sigan estando á cola en Europa, precisamos recuperar a AP-9 para todos e todas nós, e aportar alternativas máis verdes, de forma que as conexións dentro de Galicia e entre Galicia e o resto de Europa sexan eficientes, sostibles, pero tamén asumibles para os petos dos e das galegas», explicó esta mañana.