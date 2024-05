El viaducto de la A-6 similar al que colapsó: «Hay un sistema de alerta que nos permitiría cortar el tráfico para evitar problemas»

Viaducto de Tremor, en El Bierzo Luis de la Mata / Diario de León

La secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano Balbuena, transmitió este martes en el Congreso un mensaje de tranquilidad respecto a la seguridad del viaducto del Tremor, que está situado en la A-6 en el entorno de Ponferrada y es de la misma tipología constructiva que el de O Castro, que colapsó por primera vez el 7 de junio del 2021 y sobre el que se estaban realizando labores de refuerzo e impermeabilización. Estos trabajos son similares a los que desde el año pasado se desarrollan en el puente próximo al puerto del Manzanal mediante un procedimiento de emergencia.

A preguntas del diputado del BNG Néstor Rego, Serrano Balbuena aseguró que, de momento,«la seguridad estructural es suficiente, no tenemos el mismo problema que en O Castro». En cualquier caso, detalló que el viaducto está siendo monitorizado en tiempo real a través de la plataforma Celosía, por lo que se podría anticipar cualquier indicio de riesgo. «El sistema de monitorización nos permite controlar en tiempo real la respuesta estructural y establecer un sistema de alertas ante una anomalía en la respuesta que nos permitiría cortar el tráfico si fuera necesario para no tener que lamentar ningún problema, similar a lo que pasó en el viaducto de O Castro, que se pudo detectar con antelación», aseguró.

El Ministerio de Transportes, por tanto, no considera que el viaducto de Tremor presente un estado estructural equiparable al sufrido por el viaducto de O Castro, pero todo indica que será necesaria una reparación para evitar el deterioro futuro de la estructura. «Por el momento no se ha finalizado la propuesta de reparación del viaducto de Tremor. Continúan los análisis», precisó la secretaria general, por lo que todavía se desconocen el tipo de desvíos que habrá que habilitar en la zona.

El recorrido alternativo por la N-VI supondría un rodeo de unos diez kilómetros. «Es cierto que la tipología de ambos es parecida y que ambos se encuentran sometidos a similares condiciones tanto de tráfico como ambientales, pero eso no significa que el estado de conservación sea el mismo, al final hay muchas variables y el estado estructural no es equiparable en ningún caso», precisó Serrano en la Comisión de Transportes del Congreso.

Situación del viaducto La Voz

Los técnicos están auscultando «constantemente» la estructura, mediante tomas de muestras y sensores, al tiempo que se mide la resistencia del cableado interno que da resistencia a las dovelas prefabricadas que están situadas sobre las pilas. Sobre una actuación integral en la A-6 que sirva para evitar estos problemas y mejorar un firme muy deteriorado en los últimos años, Marta Serrano explicó que se trata de una autovía de primera generación que requiere un continuo esfuerzo inversor: «Hemos invertido 42,6 millones de euros desde el 2018, y actualmente estamos ejecutando obras por valor de 117 millones, además de otras proyectadas por 12 millones», explicó.

Néstor Rego también le preguntó por el último tramo de la línea de alta velocidad, en la variante de Ourense, que no aparece en los planos de la playa de vías de la futura estación y que aún no se ha licitado, pese a que el tramo inmediatamente anterior está con las obras muy avanzadas. La secretaria general de Transporte Terrestre no aclaró cuándo saldrá a contratación.