El Sergas se prepara para un verano complicado: incentivos para médicos itinerantes y mires voluntarios que cubran las ausencias

En los últimos años, la planificación de los veranos siempre se presenta complicada en el Sergas. Bajan las urgencias y la actividad asistencial, pero no hay médicos para cubrir los períodos de vacaciones, así que las zonas y servicios más tensionados —urgencias, atención primaria, hospitales comarcales, localidades costeras— tienen muchos problemas para garantizar la cobertura de todas sus vacantes. La Consellería de Sanidade lo sabe, no es una situación exclusiva de Galicia, y ha empezado a hacer los deberes para minimizar este déficit de profesionales, con medidas que incluyen incentivos económicos.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzó en un acto en la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), que su departamento prepara un plan para conseguir cubrir las ausencias. «A situación é complicada e estamos empezando a planificar, en primeiro lugar estamos facendo unha análise da situación porque é variable en función da localidade», apuntó. Habrá dos medidas destacadas y las dos llevarán aparejado un incentivo económico, en un caso a médicos adjuntos y en el otro a los residentes de último año.

La primera de ellas es la creación de una bolsa de facultativos itinerantes para ausencias y tensiones puntuales. Probablemente la atención primaria sea el nivel asistencial más beneficiado, tanto en ordinaria —centros de salud— como en urgencias extrahospitalarias —en los PAC—. Esta bolsa será voluntaria y habrá incentivos para quienes acepten realizar estas itinerancias.

La segunda pretende solventar el problema puntual que se producirá este verano con la ausencia de mires que terminan su formación. Debido a la pandemia, los residentes que debían comenzar en mayo del 2020 no lo hicieron hasta septiembre, por lo que este verano no habrá nueva hornada de adjuntos, lo que deja a las áreas sanitarias en una situación complicada. Para solucionar estos meses la Xunta ofrecerá a los residentes de último año si quieren trabajar tanto en primaria como en urgencias u otros servicios deficitarios, «sempre de xeito voluntario e baixo supervisión», apuntó Caamaño, y con una compensación económica.

Este será uno de los temas que con seguridad comunidades y Ministerio de Sanidad tratarán en la reunión del consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra el 5 de junio. La ministra, Mónica García, recordó a los consejeros a través de una carta que no se puede contratar a los residentes de último año como adjuntos ni ubicarlos sin supervisión presencial. Es decir, no podrán cubrir una baja en un centro de salud en el que no haya otro profesional, por ejemplo.

El conselleiro aseguró que se cumplirá la legalidad: «Non podes facer que un residente traballe con contrato de adxunto, pero si como médico residente cunha prima por un traballo específico». Sobre si estarán solos, precisó: «Ninguén vai traballar so, e o máis importante, isto é voluntario, é un exercicio de xenerosidade dos residentes ao sistema público de saúde».

De momento se está trabajando con las gerencias para sondear a los profesionales y saber cuántos aceptarían alguna de estas opciones. Gómez Caamaño confía en tener todo cerrado a mitad de junio. Aunque hay servicios y zonas con más necesidad, es un plan para toda Galicia y para todas las áreas, «en todos os niveis asistenciais vai haber problemas porque a xente se vai de vacacións».

Más allá de lo que pueda proponer a las comunidades el próximo miércoles en la reunión del interterritorial, desde el Ministerio de Sanidad apuntan que los servicios de salud han tenido tiempo de planificar y propone medidas como «incentivar el disfrute de las vacaciones fuera del período estival donde suelen acumularse las dificultades de contratación, la distribución de efectivos y turnos u otras medidas».

Donación de sangre

El conselleiro de Sanidade avanzó estas medidas en un acto en ADOS, en Santiago, en donde destacó la participación de la población gallega en las donaciones de sangre, más de 103.000 el pasado año. En estos momentos la situación está totalmente normalizada pero tanto la directora de ADOS, Marisa López, como el conselleiro, recordaron la importancia de donar ya que se necesitan entre 400 y 500 extracciones diarias para garantizar la actividad asistencial de los centros sanitarios. «O verán sempre é unha data complexa pero non estamos agora para nada nunha situación complicada», concluyó López.