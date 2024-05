La palabra «putero» desata un cisma en el Parlamento de Galicia

Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia. XOAN A. SOLER

Todo transcurría sin demasiados sobresaltos en la sesión plenaria de O Hórreo este martes. El hemiciclo debatía una moción del BNG para exigir a la Xunta un cambio de las políticas de igualdad, pero la diputada socialista Paloma Castro propuso introducir una enmienda para que el Parlamento gallego se posicionase a favor de abolir la prostitución. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a torcerse, porque la representante del PSdeG señaló directamente a los socios de gobierno de Sánchez y al PPdeG por no votar en el Congreso a favor de la proposición de ley para acabar con el proxenetismo. Un fracaso que Castro atribuyó «á hipocrisía das forzas que se din progresistas, á presión que exerce o lobby proxeneta, e porque hai moitos puteros entre os que votaron en contra».

Visiblemente indignada, por alusiones, pidió la palabra Paula Prado, viceportavoz del PPdeG, quien entendió que se había faltado al decoro. Y empezó a tirar del hilo. Fue entonces cuando empezaron a desfilar como invitados a la fiesta Luis Roldán, el Tito Berni o los ERE de Andalucía, casos de corrupción en los que ha habido prostitutas de por medio. «No PP non hai puteros, non sei se vostedes poden decir o mesmo».

Miguel Santalices, con la intención de apagar el incendio, emplazó a la diputada socialista a retirar la palabra, pero Paloma Castro no solo se negó, sino que volvió a expresarse intencionadamente en los mismos términos. Como el presidente del Parlamento no quería que quedase reflejada en el diario de sesiones, decidió tomar las riendas. «Retiroa eu», zanjó.

Cuando todo parecía encarrilado, la socialista Silvia Longueira —que había subido al estrado a defender otra iniciativa— quiso arrancar replicando directamente a Paula Prado, pero Santalices, para evitar otro encontronazo personal, la emplazó a dirigirse al conjunto de los diputados del PPdeG. La representante del PSdeG recordó que el problema de la prostitución no lo tenía el PSOE en concreto, sino el conjunto de la sociedad. Ante el revuelo de la bancada popular y para perplejidad de los presentes, Longueira contestó que «no tenía plátanos para todos». Pudo escucharse a Paula Prado de fondo preguntar si es que les estaba llamando monos, pero Santalices optó por emplazar a Longueira a que aclarase qué es lo que quería decir exactamente con esa expresión.

Y entonces, para empeorar si cabe las cosas, dijo que se refería al PP, que «le gustaba mucho la fruta», en alusión a la polémica frase de Isabel Díaz Ayuso.