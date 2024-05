La planta de Altri y el futuro de Galicia en Europa centrarán el próximo pleno del Parlamento

Vista do hemiciclo do Parlamento de Galicia no pleno do inicio da 12 lexislatura. 18/03/2024 XOAN A. SOLER

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá la semana que viene en el Parlamento gallego a preguntas del BNG sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei, y del PSdeG, sobre el papel de Galicia en Europa, según lo acordado en la junta de portavoces celebrada este martes. En la sesión ordinaria, que tendrá lugar el martes 28 y el miércoles 29, comparecerá también el conselleiro de Emprego, José González. González, quien ocupó la pasada legislatura la cartera de Medio Rural. Es el segundo alto cargo del Gobierno gallego que acudirá al pleno para explicar las líneas estratégicas de su departamento, después de que anteriormente ya lo hizo el de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, quien ofreció a la oposición un pacto por el gallego.

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha revelado este martes que la líder de su partido, Ana Pontón, preguntará al jefe del Ejecutivo gallego «por que quere colocar unha macrocelulosa contaminante no corazón de Galiza», en referencia el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo). Un planta, según el Bloque, a la que se oponen los vecinos y también «todo o tecido social e produtivo» de la comarca de A Ulloa. Hay prevista una manifestación el próximo domingo en Palas para mostrar el rechazo a este proyecto.

Aparte de esta cuestión, los nacionalistas centrarán el debate en la defensa de la sanidad pública y preguntarán al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, a través de una interpelación, sobre la falta de transparencia y la opacidad en la gestión de su departamento, reflejada según ha argumentado en un informe reciente del Consello de Contas.

También plantearán iniciativas para incrementar los recursos materiales y profesionales para atender la salud mental, especialmente de los jóvenes, y pedirán duplicar los equipos de valoración de la dependencia, entre otras cuestiones.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará a Rueda, justo en la primera semana de campaña para las elecciones europeas, «sobre o papel que xoga Galicia en Europa», según ha explicado la viceportavoz socialista Elena Espinosa. Los socialistas presentan proposiciones no de ley para la prevención de los incendios forestales, ante el inicio de la campaña de verano, y sobre la integración medioambiental de los nuevos parques eólicos.

Además, las proposiciones del PPdeG se centran en pedir al Gobierno central que publique la normativa para acabar con la «incertidume e a inseguridade» en la FP, tras la aprobación de la ley orgánica sobre este nivel formativo, y que cumpla «su compromiso de dotar de redes de comunicación de nueva generación a toda Galicia», ha explicado el portavoz popular, Alberto Pazos.

El grupo que sostiene al Gobierno gallego preguntará a la Xunta por las consecuencias «negativas» del cierre el aeropuerto de Peinador tanto para los vecinos de Vigo como los de Santiago, a donde se han derivado los viajeros, así como sobre el incremento de la criminalidad en Galicia en los primeros meses del año.

Condena a «insultos» de Milei

El PSdeG ha anunciado que planteará a los otros grupos parlamentarios una declaración institucional para que el Parlamento «condene os insultos» del presidente de Argentina, Javier Milei, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la «honda decepción» por la postura mostrada por el PP al respecto. Espinosa ha preguntado si el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibe instrucciones del PP nacional o tiene criterio propio porque considera, a tenor de sus declaraciones de ayer criticando tanto la actitud del presidente argentino como de Sánchez, que «non está pensando» en los intereses de los gallegos en Argentina sino en los de su propio partido.

Pazos ha reprochado que los socialistas anunciarán esta propuesta de declaración en la rueda de prensa, y no dijeran «absolutamente nada» en la junta, y ha replicado que quien no pensó en los intereses gallegos sería el ministro de Transportes, Óscar Puente, que «insinuaba o consumo de estupefacientes» de Milei. Por el contrario, ha reivindicado que fue Rueda quien defendió estos intereses durante el viaje oficial que realizaba en esos días a Argentina y ha instado a que no se usen los familiares de ningún político para la «confrontación», al tiempo que ha reclamado que «non se use a diplomacia española» para esta «polarización política».