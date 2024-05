El PSdeG reclama a la Xunta la gratuidad de las autopistas gallegas

El líder socialista, José Ramón Gómez Besteiro, en el Parlamento Xoán A. Soler

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha anunciado esta mañana una serie de iniciativas para eliminar los peajes en las autopistas AG-55 (A Coruña-Carballo) y AG-57 (Puxeiros-Val Miñor), de titularidad autonómica. «Se pedimos a gratuidade para as do Estado, tamén para as que son galegas, porque non podemos facer distincións», explicó, respondiendo a la petición de Alfonso Rueda para que el Gobierno libere los peajes de la AP-9, atendiendo a la promesa que el propio Besteiro realizó el campaña. A juicio del socialista, hay que dar «o mesmo trato» a los usuarios tanto de las vías autonómicas como de las estatales.

Besteiro recordó que la propia autopista AP-9 debería ser gratuita «dende o ano pasado», si no fuera por la ampliación de la concesión aprobada hace 20 años por el Gobierno de José María Aznar, una medida cuya legalidad está siendo analizada por la UE. También recordó que actualmente esta autopista cuenta con bonificaciones en el viaje de retorno gracias, dijo, al esfuerzo presupuestario del Gobierno central.

El portavoz socialista destacó el apoyo del PSdeG tanto a la gratuidad de la AP-9 como a la la AP-53 (la que va de Santiago a Lalín), así como a su transferencia a Galicia, aunque ayer el ministro de Transportes enfrió esa posibilidad. Interpeló al presidente de la Xunta para que solicite la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Xunta y el Estado. Esta comisión, señaló, es el marco adecuado «para falar diso e doutras cousas, como a lei do litoral, tal como diciamos os socialistas hai xa un ano». «Se todos estamos dacordo -explicó-, o que hai que facer é instar a que se reúna a comisión» y evitar «perder tempo noutras cousas», afirmó. «A pregunta é se o presidente da Xunta fixo os deberes e a pediu», enfatizó.

Besteiro señaló que el Partido Socialista «vai apoiar esa gratuidade e ese traspaso», pero añadió: «Entendo que debemos perdirlle ao Estado o mesmo que estamos dispostos a facer aquí», recordando esas dos vías autonómicas. El líder del PSdeG criticó que el PP votara en contra, en el pleno del Parlamento de Galicia celebrado la semana pasada, de una enmienda del Grupo Socialista que reclamaba el mantenimiento de las bonificaciones de los peajes mientras no se logra la gratuidad de la AP-9, y defendió que «o camiño cara a gratuidade exemplifícase nesas bonificacións» por parte del Estado.