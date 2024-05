Los socialistas piden a la Xunta «unha ordenación axeitada» de la industria eólica para no perder oportunidades

Molinos eólicos en Tremuzo (Muros) MARCOS CREO

La portavoz de industria y energía del PSdeG en el Parlamento de Galicia, Patricia Iglesias, ha exigido este domingo a la Xunta «unha ordenación axeitada para o desenvolvemento dos proxectos de enerxía eólica que lle deben permitir a Galicia ser líder na transición enerxética». Para Iglesias se debe hacer de las renovables «unha prioridade absoluta, creando seguridade xurídica para os proxectos en lugar de perderse en batallas xudiciais». Para la socialista, la Xunta debe cumplir «de xeito rigoroso os requisitos medioambientais e respectando a normativa europea» y no mantener «a sensación de caos que temos neste momento».

Entre otras cosas, Iglesias propone que se contemplen beneficios para los ayuntamientos y comarcas donde se implanten parques, tanto de carácter social como no que respecta a «rebaixar a factura eléctrica ou facilitar o autoconsumo».

Iglesias entiende que la comunidad está hoy «nun momento decisivo», tanto por el contexto internacional como «pola chegada de fondos europeos Next Generation cos que afrontar a transformación necesaria nese eido». De ahí que la socialista presentase en O Hórreo una proposición no de ley sobre este asunto: «Galicia se atopa ante unha das maiores oportunidades económicas da súa historia, porque dispón dos recursos, do coñecemento e da tecnoloxía para ser líder no proceso de descarbonización da economía, en conexión directa co noso desenvolvemento industrial», puntualizó.

Para Iglesias, a Xunta do PP, «en lugar de perderse en batallas xudiciais que van obstaculizar o progreso do país», debe habilitar «canto antes» los canales normativos adecuados «para crear seguridade xurídica e non comprometer os proxectos e os investimentos necesarios para poñelos en marcha». Frente a esto, dice la socialista, «o PSdeG vai actuar con responsabilidade. Reiteramos o ofrecemento dun Pacto de Enerxía e Industria para que Galicia xogue un papel líder», afirmó. Y recordó que el despegue energético gallego no se puede hacer a cualquier precio: «O que necesitamos é compatibilizar o desenvolvemento de máis parques eólicos e o seu encaixe social, cun impacto medioambiental e social asumible», detalló.

La proposición presentada ante el Parlamento por Patricia Iglesias incide en todo lo anterior: «Ínstase á Xunta a aprobar a normativa precisa para unha nova planificación, zonificación e implantación da enerxía eólica de xeito ordenado». También que contemplen «medidas que beneficien aos concellos e ás comunidades» donde se implanten los parques, tanto de carácter social como en lo que respecta «á súa participación nas iniciativas para facilitar o autoconsumo local, rebaixas no custe da factura eléctrica da veciñanza ou a mellora das tecnoloxías das comunicacións nesas zonas».