El PPdeG quiere ahondar en Bruselas mejoras contra la violencia machista

La comisión de Igualdade del PPdeG se reunió para analizar el papel de Galicia en el Parlamento Europeo en la lucha contra la violencia machista Íñigo Rolán

El PPdeG quiere que Galicia sirva de ejemplo en la lucha contra la violencia machista. La comisión de igualdad del partido se reunió, presidida por la secretaria xeral del PPdeG y directora de campaña, Paula Prado, y puso el foco en la necesidad de erradicar la violencia sexista y la protección de las víctimas.

En la reunión se habló de la reciente directiva europea sobre la violencia contra las mujeres y doméstica —en la que se insta a los diferentes Estados a tomar medidas para proteger a las víctimas, apoyar y facilitar su acceso a la asistencia jurídica y poner en marcha líneas telefónicas de ayuda y centros de apoyo— y se considera que Galicia es pionera y puede ser un referente en este campo. «A nosa comunidade foi pioneira cunha Lei de Igualdade destinada a blindar os dereitos das mulleres no eido laboral, da ciencia, o deporte ou a cultura», recuerdan desde el PPdeG, quien señala que «Galicia é a única comunidade que ofrece unha axuda mensual ás vítimas de violencia de xénero para impulsar a súa autonomía». También alude el partido a la propuesta del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de «poñer en marcha Centros de Información á Muller (CIM) móbiles para ampliar este servizo ás vítimas de violencia de xénero e achegalo a todos os recunchos de Galicia».

Los asesinatos machistas dejaron veinte huérfanos en Galicia en los últimos seis años María Santalla

Los populares contraponen sus medidas a las del Gobierno de Pedro Sánchez, «co apoio e a complicidade do BNG», que «nunca pasan das pancartas á realidade», y como ejemplo citan el incumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado en el 2018 en lo que se refiere a la aprobación «de una lei de trata a nivel estatal»; o que los huérfanos de las mujeres víctimas de la violencia de género no son reconocidos como víctimas y, por tanto, beneficiarios de las ayudas, algo que sí ocurre en Galicia. Tampoco olvidan desde el PPdeG que la ley del solo sí es sí rebajó «as penas de 1.200 delincuentes sexuais e a excarceración de máis de 120 agresores antes de tempo».