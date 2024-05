Pontón propone a Rueda y Besteiro reunirse para abordar una estrategia «de país» para una AP-9 gallega

AP-9 en el tramo de las Mariñas Coruñesas, en la ría de Betanzos, entre Ferrol y A Coruña ANGEL MANSO

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quiere hacer de la transferencia de la AP-9 una cuestión «de país» y liderarla. Para ello ha enviado cartas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, proponiéndoles un encuentro al máximo nivel de las tres fuerzas para abordar la situación actual en que se encuentra la transferencia de esta importante vía de comunicación. Y es que, recuerda, la Comisión Europea abrió un expediente de infracción al Estado español por la ampliación de la concesión de la vía hasta el 2048 aprobada por el gobierno del PP cuando lo presidía José María Aznar.

Entiende la líder nacionalista que este es un momento crucial para «lograr unha AP-9 galega e libre de peaxes», objetivo que requiere de que una reunión al máximo nivel gallego para «poder tecer unha estratexia de país». No solo es necesaria, dice Ana Pontón, sino urgente «para axilizar todos os pasos que culminen con éxito a transferencia da autopista libre de peaxes», uno de los principales caballos de batalla del BNG, que lleva años impulsando «desde o Parlamento galego a elaboración e aprobación por unanimidade de sucesivas leis de transferencia que, sen embargo, non lograron a aprobación do Congreso».

Primer día de descuentos en la AP-9: «Vou aforrar 150 euros ao mes» manuel varela / marcos gago

Recordó Pontón que el último intento en el Congreso, PP y PSOE presentaron «emendas e solicitaron até dezasete prórrogas», lo que supuso que finalizase la legislatura sin tener una ley aprobada y les obliga a volver al punto de partida.

En cualquier caso, los frentistas seguirán luchando por mejoras para la ciudadanía en relación con la Autopista del Atlántico, del que el «único avance favorable até agora para os galegos e ás galegas foi a histórica rebaixa das peaxes lograda polo BNG no acordo de investidura co PSOE tras as eleccións xerais de 2019».