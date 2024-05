El BNG denuncia que la comisión de Contas del Parlamento lleva más de un año sin reunirse

Noa Presas, portavoz del BNG para Facenda en el Parlamento de Galicia PACO RODRÍGUEZ

«É unha mostra máis da falta de transparencia do PP sobre temas tan importantes como a xestión da sanidade ou o pago das peaxes na sombra». De esta manera vincula la portavoz del BNG para asuntos de Facenda, Noa Presas, la falta de reuniones de la comisión de Contas del Parlamento con la rutina diaria de los gallegos. Según indicó este sábado la política, el organismo parlamentario tiene sobre la mesa más de 25 informes del Consello de Contas sin evaluar. Entre estos, apunta, «as achegas da Xunta á sanidade privada en preto de 226 millóns de euros en 2022» o el informe que «concluíu que a Xunta paga 44 millóns de euros de máis polas autovías con peaxe na sombra».

Presas recordó que es un deber de los grupos con representación en la Cámara evaluar los informes que emite este órgano fiscalizador, por lo que resulta «escandaloso» que «o PP aínda non teña activada esta comisión, que mantivo o seu último encontro o 13 de abril de 2023». En ese encuentro se dio paso para la aprobación en el pleno de la Conta Xeral de Galicia 2020. Es decir, la paralización de la comisión implica que aún no se celebró el debate de la aprobación de la cuenta general del 2021, que remitió el Consello en julio pasado.

El retraso es de tal magnitud, creen los nacionalistas, que ni siquiera se justifica con el proceso electoral que ha vivido Galicia a finales del 2023 y principios del 2024: «A convocatoria de eleccións non xustifica que esta comisión non estea nin sequera prevista», apuntó. Presas cree que se trata de un bloqueo calculado y que responde «ao interese do PP de ocultar información ao Parlamento» con el objetivo de que «non se vexa a chapuza da súa xestión». Y apuntó que algo similar ha ocurrido «ao vetar no Parlamento a creación dunha comisión de investigación sobre os contratos de emerxencia, sen concurso público, licitados pola Xunta durante a pandemia». Sobre esto, la portavoz nacionalista de Facenda recordó que «no ámbito da contratación do Sergas, o Consello de Contas atopou tanto irregularidades como actuacións que non se axustan a lei», un aspecto ya denunciado por el Bloque.