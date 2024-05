Tráfico abre un expediente para investigar el cobro de 15 euros extras por el examen de conducir en Ferrol

Centro de exámenes de Narón que gestionan autoescuelas de Ferrolterra. CESAR TOIMIL

«Acudo con mi hijo a hacer el examen teórico del AM y el personal del centro de exámenes de Ferrol me impide la entrada si no pago 15 euros». Así empieza la queja presentada ante la Dirección General de Tráfico por el padre de un joven al que le exigieron 15 euros para que su hijo pudiese entrar al examen teórico de ciclomotor en el edificio que gestiona la asociación de autoescuelas de Ferrolterra en Narón. Pese a la extraña exigencia, en un primer momento el padre se dispuso a pagar con tarjeta y así poder justificar ese abono. Pero cuando le dijeron que solo podía hacerlo en efectivo, se negó al pago, y al día siguiente se dirigió a las oficinas de la Jefatura de Tráfico de A Coruña y presentó una queja contando lo que le había ocurrido, ante la incredulidad de los funcionarios.

Desde ese momento, la propia Jefatura de Tráfico abrió un expediente para averiguar por qué una asociación ajena a este organismo está efectuando ese cobro extra por presentarse a unos exámenes oficiales que se programan desde Tráfico. Quieren saber también desde cuándo se realiza esa práctica, que algunas fuentes aseguran que se viene haciendo desde hace años.

Es un centro privado, «no es un centro de la DGT», aclararon desde la asociación de autoescuelas, que reconocieron a La Voz que piden esos 15 euros a cada aspirante al carné de conducir, pero que se trata de un pago voluntario. «Es una aportación que hacen los alumnos para el mantenimiento del local», explicaron desde la directiva de la asociación. Y añadieron que el de Narón «es un centro para quien quiera examinarse aquí, y no se le obliga a nadie a pagar nada». De todas formas, las mismas fuentes aseguran que la mayoría de los alumnos pagan. Y lo justifican con el argumento de que si el examen no se realiza en Narón, «la otra opción es ir a A Coruña, pero les va a costar mucho más ir hasta allí para examinarse». Que el pago es voluntario choca con la versión del denunciante, que sostiene que a su hijo le negaron el acceso si no pagaba los 15 euros. Asegura que solo le permitieron el acceso sin pagar cuando vieron que estaba llamando por teléfono a la Policía Local de Narón para denunciar los hechos.

«No hay que pagar nada más»

Según explicaron desde la Jefatura de Tráfico, los exámenes en Narón se realizan de acuerdo con un convenio firmado por este organismo con la asociación de autoescuelas de Ferrolterra por el cual se destina un aula del centro para realizar las pruebas del carné de conducir. Para poder presentarse al examen, el alumno solo tiene que pagar la tasa oficial fijada por Tráfico, que es de 94,05 euros. Eso autoriza a la participación en dos convocatorias para las pruebas de obtención de los carnés de ciclomotor, moto, coche, camión o autobús. «No hay que pagar nada más», insisten fuentes de la Jefatura de Tráfico de A Coruña, que aseguran que desconocían que se estaban cobrando esos 15 euros extras para poder entrar al aula de exámenes ubicada en Narón.

Investigan el cobro de 15 euros extras por el examen de conducir en Ferrol José Manuel Pan / Carla Elías

Mediante el citado convenio, Tráfico programa exámenes teóricos y prácticos para realizar en el edificio gestionado por las autoescuelas de Ferrolterra. De esa forma, examinadores de la Jefatura de A Coruña se desplazan una o dos veces a la semana a Narón para realizar allí las pruebas a los aspirantes que cumplan los requisitos y se hayan presentado. «Y nadie puede condicionarles el acceso al examen teórico o al de circulación», afirman desde Tráfico. «No pueden impedir el acceso al aula a los alumnos que se van a examinar», insisten las mismas fuentes.