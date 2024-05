Ana Pontón llama a movilizarse concello a concello para lograr escaño en Bruselas

XOÁN REY | EFE

Municipio a municipio, casa a casa, vecino a vecino. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento este jueves en Santiago a todos los cargos institucionales del partido para trabajar desde los concellos como base del éxito para que el nacionalismo tenga escaño propio en Bruselas. Unas elecciones a las que el Bloque concurre con marca propia en Galicia (tendrá papeleta individual), pero en realidad en coalición con otras dos fuerzas independentistas: Bildu y ERC. «É en Europa onde se aborda a defensa do sector pesqueiro, como ben saben en Ribeira, Cangas ou Moaña, o futuro do sector agrogandeiro, como tamén saben en Mazaricos ou na Limia, ou onde se decide sobre o sector vitivinícola, como saben igualmente en todo o Baixo Miño, no Ribeiro ou na Ribeira Sacra», ha recordado Pontón a los cargos institucionales del Bloque a nivel local durante un acto en el que ha participado también la cabeza de lista, Ana Miranda.

En la candidatura nacionalista para las próximas europeas figuran Bieito Lobeira y Rogelio Santos Queiruga, este último marinero y hermano de Carmen Santos, exsecretaria xeral de Podemos en Galicia y ahora afín al nacionalismo. Dos nombres que dejan entrever que una de las cuestiones prioritarias de trabajo serán los asuntos pesqueros, materia en la que ambos tienen una acreditada experiencia. También figura la profesora universitaria Mar Pérez Fra, experta en cuestiones de medio rural.

Pontón ha recordado esta mañana que, en base al trabajo desempeñado en Bruselas, no es exagerado proclamar que el Bloque ha sido la verdadera voz de Galicia en Bruselas, sin ataduras ni intereses. En este sentido, puso como ejemplo la labor en la catástrofe del Prestige, la insistencia por esclarecer la verdad en el accidente del Alvia o dando la defensa de la pesca artesanal salvando la flota porque «porque a xente do mar non quere axudas para desguazar barcos sino vivir dignamente de su trabajo».

Ana Miranda también llevó a cabo una contundente oposición al actual modelo gallego de desarrollo eólico, que el BNG entiende que no revierte como debiera en el beneficio de la comunidad. También ha emprendido una insistente cruzada contra el proyecto de Altri.

El Bloque firma la coalición para las europeas con Oriol Junqueras, de Esquerra, y con Pernando Barrena, de Bildu MARIO BERAMENDI

«Despois do resultado histórico nas pasadas eleccións galegas do 18 de febreiro, imos conseguir darlle a Galiza un escano galego con máis forza, porque outra Europa posible, a Europa dos pobos, a dos dereitos sociais, a Europa que tamén traballe pola paz e deixe de ser un satélite da OTAN e dos Estados Unidos, unha Europa social e a favor da maioría social, da clase traballadora ou das mulleres, capaz de darlle futuro á xente moza», dijo la líder del nacionalismo gallego.

En su intervención, Pontón advirtió que el PP va a hacer la misma «campaña sucia» que llevó a cabo en las elecciones gallegas de febrero «coa súa estratexia de mentiras». A su modo de ver, es la única manera que tiene de hacer política. «Resulta que, agora, o mesmo PP que prorrogou ilegalmente a concesión ata o ano 2048, di que a culpa das peaxes é do BNG; o mesmo PP que vetou, xa non a transferencia, senón o debate da transferencia da man de Ana Pastor e Mariano Rajoy, di que a culpa de que non haxa transferencia é do BNG: hai que ter a cara de cemento armado», explicó la líder nacionalista.